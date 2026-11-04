El paro sube en 719 personas en octubre en Navarra hasta los 31.092 desempleados

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 719 personas en octubre en Navarra en relación al mes anterior (2,37%) hasta los 31.092 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de octubre desde 2022. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en octubre la mayoría de veces en Navarra (20 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones.

En el último año el desempleo en la Comunidad foral acumula un aumento de 2.133 parados, lo que supone un 7,37% más.

Por sectores, el paro aumentó en todos los sectores, con los repuntes más grandes en Servicios, 323 más (1.6%); Sin empleo anterior, 210 más (4.92%); Industria, 86 más (2.32%); Agricultura, 74 más (6.97%); y Construcción, 26 más (2.22%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (20.492), Sin empleo anterior (4.477), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.136), Construcción (1.196) e Industria (3.791).

En cuanto a sexos, de los 31.092 desempleados registrados en octubre, 18.837 fueron mujeres y 12.255, hombres. Por edad, 3.530 eran menores de 25 años (1.915 hombres y 1.615 mujeres), mientras que el resto, 27.562 eran mayores de esa edad (10.340 hombres y 17.222 mujeres).

El paro aumentó en todas las comunidades respecto al mes pasado siendo Cataluña (8.174), Comunitat Valenciana (6.716) y Castilla y León (4.404) donde más creció, excepto en Ceuta, donde el desempleo se redujo un 151 personas.

CONTRATACIÓN

En octubre se registraron 30.462 contratos en Navarra, un 6,6% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 6.739 fueron contratos indefinidos, cifra un 8,3% superior a la de octubre del año anterior, y 23.723 contratos temporales (un 6,1% más).

Del número de contratos registrados en octubre, el 77,88% fue temporal (frente a un 79,21% del mes anterior) y un 22,12%, indefinidos (el mes precedente fue un 20,79%).