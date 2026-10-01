La pasarela de madera del Mediavilla, en Tudela, permanecerá cerrada durante un mes por trabajos de reparación

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pasarela de madera situada sobre el río Mediavilla permanecerá cerrada al tránsito peatonal desde este jueves, 1 de octubre, y hasta el próximo 1 de noviembre, aproximadamente, con motivo de los trabajos de reparación que se van a realizar en la estructura.

Para llevar a cabo esta actuación, la pasarela será retirada y trasladada a un taller, donde se realizarán las labores necesarias para su reparación y posterior reposición.

Con el objetivo de garantizar el paso peatonal durante el periodo de intervención, se habilitará un itinerario provisional, que estará "debidamente señalizado y balizado" y discurrirá por el lateral de la calzada, "sin invadir el carril destinado a la circulación de vehículos".

El Ayuntamiento "agradece la colaboración y comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de estos trabajos", según ha indicado en un comunicado.