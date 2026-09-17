El patio del Palacio de Ezpeleta será una plaza abierta a la ciudadanía

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patio del Palacio de Ezpeleta, en el Casco Antiguo de Pamplona, permanecerá abierto al público de lunes a viernes en horario de tarde y los fines de semana y festivos de Pamplona durante todo el día posibilitando su uso como espacio público.

Así lo han acordado el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, propietario de este espacio, y el Ayuntamiento de Pamplona, que, a través del área de Acción Comunitaria, han atado las condiciones de uso de este recinto de 1.300 metros cuadrados de superficie ajardinada.

Según ese acuerdo, el patio del Palacio de Ezpeleta se constituirá una nueva plaza abierta a toda la ciudadanía con unos horarios ya definidos: los días laborables, de lunes a viernes, entre las 17 a las 21 horas, y los fines de semana y festivos de Pamplona, de 9 a 21 horas. El acceso al patio se realizará desde la calle de San Francisco.

Según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona, la apertura y cierre del recinto se realizará por parte del Consistorio, excepto en los momentos de uso del edificio. La limpieza del mismo la realizarán los servicios municipales mientras que el mantenimiento de las zonas verdes existentes en el recinto y del mobiliario seguirá estando a cargo del Departamento de Educación.

La autorización del uso del patio como espacio público, solicitada por el Ayuntamiento de Pamplona, se hará efectiva inmediatamente y se mantendrá inicialmente hasta el comienzo de las obras previstas en el recinto, sin menoscabo de otras intervenciones que puedan comprometer la seguridad de los usuarios o por otros motivos asociados al uso educativo del centro y que obliguen al cierre del mismo.

El comienzo de las obras está previsto para enero y están motivadas porque el Departamento de Educación climatizará las diferentes estancias del palacio. Una vez finalizados los trabajos el patio volverá a ser utilizado en los horarios y términos consensuados entre Educación y el Ayuntamiento de Pamplona.

El acuerdo prevé que en el interior del patio no se podrá fumar ni consumir bebidas alcohólicas y el Ayuntamiento de Pamplona será el responsable de velar por el adecuado uso de las instalaciones y será el responsable de subsanar los desperfectos ocasionados por un mal uso de los mismos, que deberán ser atendidos, en su caso, con la cobertura de un seguro de responsabilidad civil municipal que atienda este tipo de contingencias.

El Palacio de Ezpeleta es un edificio propiedad de Educación en el que actualmente desarrollan su actividad docente funcionarios de la Dirección General de Educación y Formación Profesional del Departamento. Asimismo, es la sede del Consejo Escolar de Navarra y de la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra (EOIDNA), dependiente del Departamento de Educación. Hasta la fecha, el Departamento ha venido autorizando el uso del patio del Palacio para determinadas actividades culturales, así como para algunos actos llevados a cabo durante las fiestas de San Fermín. De igual forma se utiliza como espacio de recreo para el alumnado del cercano colegio San Francisco.