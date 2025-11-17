Patxi Iraizoz Aguerri, nuevo gerente municipal del Ayuntamiento de Pamplona

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes el nombramiento de Patxi Iraizoz Aguerri como nuevo gerente municipal. Este mismo lunes, 17 de noviembre, ha comenzado a desempeñar su nuevo cargo en el Ayuntamiento. Sustituye en la gerencia municipal a Íñigo Anaut Peña.

Patxi Iraizoz Aguerri (Pamplona, 1973) es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Máster DHRO de Dirección Personas y Gestión de Recursos Humanos. Hasta ahora, y desde noviembre de 2024, trabajaba como técnico de administración pública (TAP) en rama jurídica del Gobierno de Navarra. Anteriormente, desempeñó diferentes puestos en la empresa Sunsundegui S.A. Entre julio de 2022 y diciembre de 2024, fue director de Recursos Humanos de Sunsundegui S.A.; entre octubre de 2018 y julio de 2022, encargado de producción; y entre abril de 2016 y octubre de 2018, técnico de calidad.

Antes de entrar a trabajar en Sunsundegui, fue también responsable de Carpintería Iraizoz, negocio familiar. Actualmente, Patxi Iraizoz Aguerri es concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Berriozar, ha informado el Consistorio pamplonés.