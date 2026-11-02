Paula Cajaraville, nueva responsable de Comunicación en Volkswagen Navarra

Paula Cajaraville , nueva responsable de Comunicación de Volkswagen Navarra. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jesús Zorrilla ha cerrado este 31 de octubre su etapa al frente de Comunicación y Relaciones Institucionales de Volkswagen Navarra, responsabilidad que ha desempeñado desde 2014. Desde el 1 de noviembre, Paula Cajaraville asume el relevo en el ámbito de Comunicación de la compañía.

Jesús Zorrilla pone fin a una etapa de más de una década como máximo responsable de la comunicación de Volkswagen Navarra. Se incorporó a la compañía en 2014, procedente de la Clínica Universidad de Navarra. Periodista de formación, es licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra, además de Máster en Acción Directiva.

Antes de su incorporación a Volkswagen Navarra desarrolló su trayectoria profesional en medios de comunicación, consultoría y comunicación corporativa. Fue jefe de Diseño e Infografía de Diario de Navarra, consultor de dirección estratégica de medios y director de Comunicación de la Clínica Universidad de Navarra, además de desarrollar actividad docente. En 2023 fue el primer profesional distinguido con la 'A de Oro' de la Asociación Navarra de Empresas de Comunicación, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su contribución al sector de la comunicación.

El Comité Ejecutivo de Volkswagen Navarra ha agradecido a Jesús Zorrilla "estos años de dedicación y compromiso con la compañía, en los que ha contribuido a reforzar su comunicación y sus relaciones institucionales".

Desde el 1 de noviembre, Paula Cajaraville asume la responsabilidad de Comunicación y Asuntos Corporativos de Volkswagen Navarra, "dando continuidad al trabajo desarrollado por Jesús Zorrilla", y mantiene sus anteriores responsabilidades en Estrategia y Cambio.

Cajaraville es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y MBA por Esade Business School de Barcelona, y cuenta con 20 años de trayectoria en el Grupo Volkswagen. Durante los primeros diez años desarrolló su carrera en SEAT en el ámbito financiero y, durante la última década, ha trabajado en Volkswagen Navarra vinculada a los ámbitos de Estrategia y Cambio.

El relevo se produce en un momento de profunda transformación industrial para Volkswagen Navarra, marcado por la electrificación de la fábrica, según ha informado la compañía en un comunicado.