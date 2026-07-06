Pelotaris, cantantes y actores, entre los asistentes al chupinazo de 2026

Chupinazo de San Fermín 2026 - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pelotaris como Unai Laso, cantantes como Pello Reparaz, de Zetak, y otros representantes del mundo cultural, institucional y deportivo han seguido el lanzamiento del chupinazo de San Fermín desde la Casa Consistorial de Pamplona.

Del ámbito institucional han estado presentes, además del alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz; el lehendakari, Imanol Pradales; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría. También estaban invitados representantes de entidades locales navarras, de distintos ayuntamientos como Donostia, Vitoria o Baiona, y de los grupos municipales del Consistorio.

Las salas del segundo y tercer piso del Ayuntamiento de Pamplona han acogido a decenas de invitados, entre los que se encontraban figuras del mundo universitario, cultural, deportivo y político, en una jornada marcada por las altas temperaturas, ya que gran parte de Navarra se encuentra en aviso naranja por calor.

A la sala del tercer piso, desde cuyo balcón se lanza el chupinazo, llegaban los cánticos que coreaban las miles de personas congregadas en la Plaza Consistorial, en un ambiente marcadamente festivo y caluroso.

Todos los portavoces municipales, en declaraciones a los medios de comunicación, han coincidido en enviar un mensaje de "convivencia" durante las fiestas. En nombre de UPN, Cristina Ibarrola ha señalado que "lo que me gustaría es que estos Sanfermines fueran de respeto, de unidad, de convivencia, de que cada uno se lo pase bien, disfrute de unas fiestas maravillosas, y no haya las faltas de respeto e insultos a los que desgraciadamente algunos estamos bastante acostumbrados".

"Lo que me gustaría es que la corporación pudiera subir Curia tranquilamente, que pudiera procesionar tranquilamente y que pudiéramos pasear cualquier persona, cualquier mujer, cualquier joven, adolescente, cualquier persona mayor, por todas las calles, a cualquier hora, con respeto y ya está, solamente disfrutando de la fiesta. Ojalá vivamos estos Sanfermines así, y ojalá que los veamos para siempre", ha manifestado.

Por su parte, Joxe Abaurrea, de EH Bildu, ha realizado un llamamiento a "disfrutar, vivir las fiestas, en convivencia, en armonía, dándolo todo, que es lo que toca". "Creo que hay algunos aspectos que están mejorando en términos de convivencia, que es un poco la gran preocupación que ha habido estos años, y creo que sí que se está consiguiendo. Vamos a tener todavía algunas cositas, pero creo que se van reduciendo", ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que "se entiende bien la idea de que las fiestas no tienen por qué dejar de ser reivindicativas, pero lo tenemos que hacer de forma armoniosa, en convivencia, respetando no solamente la pluralidad ideológica, sino también la sexual, la identitaria, cualquier otra cosa". "Yo creo que vamos en la buena dirección, creo que estos van a ser unos buenos Sanfermines", ha subrayado.

En nombre del PSN, Marina Curiel ha señalado que "cuando me hablan de San Fermín, siempre lo tengo que hilar a la convivencia". De hecho, ha afirmado, "uno de los grandes hitos de esta legislatura es ese plan de convivencia que se va a aprobar en el Ayuntamiento de Pamplona este año y que va a ser el primer plan de convivencia municipal". Tras destacar que estos Sanfermines van a ser los últimos de la legislatura, ha indicado que los afrontan "muy emocionados".

"Creo que Pamplona ha avanzado. Pamplona es otra Pamplona totalmente diferente a la del 2023. Desde el Partido Socialista nos hemos dejado la piel para que Pamplona tenga nuestras políticas sociales, nuestras políticas de igualdad y muchísimos proyectos estratégicos. Y este San Fermín, que esa convivencia se traslade a las calles, que todas las mujeres puedan disfrutar de las fiestas de manera segura, que los que pensamos diferente podamos encontrarnos unos con otros y disfrutar de las fiestas", ha aseverado, tras esperar que "realmente haya disfrute, haya sonrisa y que haya convivencia".

Mikel Armendáriz, de Geroa Bai, ha destacado que "se nota que Pamplona es una ciudad respetuosa" y que "acoge a todo el mundo que viene a divertirse y a pasarlo bien". Ha esperado que en estas fiestas "todo el mundo disfrute". "Para nosotros es el último año. Estaremos aquí el año que viene o no estaremos aquí el año que viene, pero bueno, este año las vamos a disfrutar a tope", ha dicho.

En este sentido, ha incidido en que espera que "sean unas fiestas en las que todos y todas disfrutemos, que cuidemos a los que tenemos al lado, que seamos capaces de tolerarnos entre todos". "Y yo creo que esto es algo que la ciudadanía de Pamplona lo tiene muy presente y que hace gala de ello siempre que puede. Por lo tanto, yo creo que van a ser unas fiestas espectaculares", ha indicado.

Desde el PPN, Carlos García Adanero ha considerado que San Fermín "es una ilusión para el conjunto de los pamploneses y pamplonesas" y que espera que "todo el mundo los disfrute, que lo pase bien, que no tengamos incidentes de ningún tipo y que reine la convivencia". "La gente lo que quiere es disfrutar de la fiesta, pasarlo lo mejor posible y que todo el mundo, en el ámbito de su libertad, respete a los demás, eso es lo ideal y espero que así pase", ha dicho.

A la ciudadanía ha enviado el mensaje de que "aprovechen, que disfruten, este año que se hidraten mucho y sobre todo, que la gente lo pase lo mejor posible, pero siempre respetando a los demás, a lo que hagan los demás dentro de, lógicamente, los límites que tenemos establecidos".

Txema Mauleón, de Contigo-Zurekin, ha destacado "el homenaje merecido al personal sanitario que tira el chupinazo, con él, el de todas las personas que trabajan en el día de hoy porque la fiesta siga, que es muy importante, desde la limpieza, desde quien cuida a las personas, desde el personal de la hostelería, todo el que trabaja y que hace posible que la fiesta se haga".

Por otro lado, ha enviado el mensaje de "vive y deja vivir". "Disfrutemos todos y todas de maravilla, que no haya ningún tipo de agresión, que haya muy buen rollo y que el día 15 podamos decir que no ha habido ninguna agresión y que ha transcurrido todo con disfrute y de maravilla", ha apuntado.