Las pensiones de las clases pasivas de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra crecerán un 2,7%

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral ha aprobado, en su sesión de este miércoles, un incremento del 2,7% en las pensiones de las clases pasivas de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra con derecho a actualización.

La medida se aplicará con efectos retroactivos al 1 de enero de 2026 y se hará efectiva en la nómina de marzo.

La actualización no se aplicará a las pensiones que, por sí solas o sumándole el importe de otras pensiones públicas percibidas por la misma persona, superen la cuantía máxima anual establecida para las pensiones públicas, fijada para el año 2026 en 47.034,40 euros al año (3.359,60 euros al mes).

La pensión mínima de jubilación de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra con derecho a actualización según la normativa vigente queda fijada para el año 2026 en la cantidad de 19.036,78 euros anuales.

Por su parte, las pensiones mínimas de viudedad y orfandad quedan equiparadas para el año 2026 al importe del salario mínimo interprofesional, que asciende a la cantidad de 17.094 euros anuales (1.221 euros/mes).

Se excluyen las pensiones de orfandad concedidas en virtud de la normativa aplicable con anterioridad a la modificación establecida en la Ley Foral 5/1991 de Presupuestos, salvo las que se hubieran reconocido por la situación de incapacidad de la persona beneficiaria.

La nueva actualización de las pensiones de las clases pasivas de los Montepíos Provincial y Municipal General para el año 2026 supone un coste de 4.001.941,52 euros (3.040.869,32 euros el Montepío Provincial y 961.072,20 euros el Montepío Municipal General). En concreto, se van a revalorizar 4.434 pensiones del Montepío, de ellas 1.486 del sistema antiguo y 2.948 del sistema nuevo.