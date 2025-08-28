Periodistas navarros se concentran en Pamplona contra el asesinato de profesionales en Gaza

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de periodistas, fotógrafos y cámaras de Navarra se ha concentrado este jueves en la Plaza del Castillo en Pamplona para expresar su rechazo al asesinato de profesionales de la comunicación en Gaza por parte de Israel.

Los periodistas navarros han portado una pancarta en la que se leía 'Mas de 270 reporteros asesinados en Gaza' y 'Reporteros gráficos y periodistas de Navarra en solidaridad con Palestina'.

Más de 200 profesionales navarros han suscrito un manifiesto impulsado por un grupo de profesionales de la Comunidad foral que pide que "cesen de inmediato los ataques contra periodistas y profesionales de medios de comunicación" y que "se hagan investigaciones independientes de cada asesinato".

Igualmente, el manifiesto reclama "garantías reales para la libre circulación y el trabajo de la prensa, tanto local como internacional, en todos los territorios afectados tal y como señala el Derecho Internacional Humanitario".

El texto pide la adhesión de los profesionales para protestar contra la "masacre", defender la libertad de prensa y reclamar que "se haga justicia", porque "atacar a un periodista es atacar el derecho de toda la sociedad a estar informada".

El manifiesto señala que, según Reporteros sin Fronteras, en 2024 Palestina se convirtió en el país más peligroso del mundo para los periodistas. Cerca de 200 reporteros han sido asesinados por el ejército israelí en Gaza durante los primeros 18 meses de la guerra, al menos 42 de ellos durante o por su trabajo, y decenas más han sido encarcelados en prisiones israelíes.

Según añade Reporteros sin Fronteras, atrapados en el enclave, los reporteros de Gaza no tienen dónde refugiarse y carecen de todo, incluso de alimentos y agua. En Cisjordania, según explica, son acosados y agredidos habitualmente por los colonos y el ejército israelí.

La organización apunta que estos datos se han recrudecido en las últimas semanas, con el asesinato el pasado 10 de agosto de cinco periodistas y el pasado 25 de agosto de otros cinco profesionales.