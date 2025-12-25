Las pernoctaciones en los hoteles de Navarra crecen un 10,3% en noviembre

PAMPLONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de Navarra han registrado durante el mes de noviembre 168.560 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del 10,3% en relación al mismo mes del año anterior, según datos del Instituto de Estadística de Navarra. Las pernoctaciones de residentes crecen un 5% y las de no residentes un 33,4%.

En el periodo acumulado enero-noviembre el número de pernoctaciones hoteleras aumenta un 9,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de viajeros alojados asciende un 1,9% respecto a noviembre de 2024 para situarse en 75.974, y la estancia media se sitúa en 2,2 días, un 8,2% más que la registrada el mismo mes del año anterior.

En el periodo enero-noviembre de 2025 el número de viajeros aumenta un 6,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los turistas residentes en España representan el 81% del conjunto de visitantes y efectúan el 77,5% de las pernoctaciones. El turismo interno navarro suma el 8,7% de los viajeros y representan el 10,8% de las pernoctaciones. Las personas residentes en el resto de España alojadas en los establecimientos hoteleros de Navarra proceden principalmente de Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña, con un 22,6%, 15,5% y 12,7%, respectivamente, sobre el total de turistas residentes. Y en cuanto a las pernoctaciones, las personas madrileñas, vascas y catalanas son tambien las que más estancias contabilizan con un 25,2%, 12,3% y 12,2%, respectivamente.

En el mes de noviembre se han ofertado 12.370 plazas en 283 establecimientos hoteleros. El grado de ocupación por plazas es del 44,6%, 0,9 puntos porcentuales más que el mismo mes del año anterior. Por otro lado, para ofrecer los servicios hoteleros de la Comunidad han trabajado 1.531 personas, un 16,5% más que en noviembre de 2024.

La facturación media diaria en noviembre de los hoteles por cada habitación ocupada (Average Daily Rate) es de 73,8 euros, cifra que aumenta un 4,3% respecto al mismo periodo del año anterior. El ingreso medio diario por habitación disponible (Revenue per Available Room), concepto relacionado con la ocupación y el precio registrado en los establecimientos hoteleros, alcanza los 41,2 euros, un 7,3% más que en el mismo mes del año anterior.

En el conjunto nacional, el número de pernoctaciones asciende en noviembre un 1,6% respecto al mismo mes del año anterior y durante los once primeros meses de 2025 las pernoctaciones crecen un 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Los hoteles en noviembre facturan 117,1 euros de media por habitación ocupada.