Una persona detenida y otras dos investigadas por tres hurtos cometidos en Pamplona por el método del abrazo

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Municipal de Pamplona han detenido a una persona e investigan a otras dos por tres presuntos delitos de hurto cometidos por el método amoroso o hurto por abrazo.

Los hurtos -dos relojes y una cadena de oro- se cometieron en los meses de julio, agosto y octubre, en la calle Ochagavía, la avenida de Carlos III y la calle Serafín Olave, respectivamente, y la descripción de las personas ahora investigadas y el vehículo coinciden con los datos recogidos tras denunciarse los hechos, según ha informado la Policía Municipal.

El pasado viernes, sobre las 17.40 horas, un agente de paisano localizó un vehículo, conducido por un varón y con dos mujeres en su interior, que coincidía con la marca y modelo de un turismo implicado en varios hurtos realizados por el método del abrazo. Tras realizar un seguimiento del vehículo, presuntamente utilizado para huir tras cometer los hurtos, se observó que el conductor pasó hasta un total de cuatro semáforos en fase roja, por lo que se le dio el alto policial y fue trasladado a dependencias policiales, como investigado, por cometer un delito contra la seguridad vial.

Al consultar los datos del conductor y, tras realizar las investigaciones oportunas, se decidió la detención de dicho varón, por estar presuntamente implicado en un robo con violencia de un reloj de la marca Rolex, valorado en unos 17.000 euros, ocurrido en la calle Ochagavía el 23 de julio de 2025. Este hombre era supuestamente el conductor del vehículo al que subió la autora material del robo cuando abandonó el lugar. Para proceder a su detención, fue necesaria la colaboración de Policía Nacional, dado que el varón ya se encontraba fuera del término municipal de Pamplona.

A juicio del equipo instructor del atestado y, tras realizar las comprobaciones oportunas, se puede determinar que la apariencia física de esta mujer es coincidente con una de las mujeres identificadas este pasado viernes que viajaban en el vehículo y que coincide plenamente con la que protagonizó los hechos en la calle Ochagavía.

Por otro lado, se comprobó que existían otras dos investigaciones abiertas por hechos de naturaleza similar, uno de ellos ocurrido el 11 de agosto de 2025, en el que una señora de edad avanzada denunció el hurto de un reloj en la avenida de Carlos III de Pamplona y otro robo ocurrido el día 20 de octubre de 2025 en la calle Serafín Olave, en el que una persona nonagenaria denunció el hurto de una cadena de oro con un crucifijo macizo.

La Policía Municipal ha explicado que el equipo instructor tiene el convencimiento de que estas personas investigadas forman un grupo criminal perfectamente compenetrado y coordinado y a pesar de que los investigados cambian de vehículo para tratar de no ser reconocidos, gracias a las cámaras de vídeovigilancia, el equipo instructor ha conseguido demostrar su vinculación con los hechos denunciados.

Para cometer estos hurtos por medio del abrazo, presuntamente escogen a personas de avanzada edad, a las que adulan, acarician y abrazan con el único objetivo de ganarse su confianza robándoles posteriormente los objetos de valor que portan.

Para ello utilizan siempre un vehículo que les espera en las inmediaciones del lugar donde hacen los robos, para poder darse a la fuga del lugar inmediatamente. Es práctica habitual en personas que se dedican a este tipo de delitos cambiar frecuentemente de vehículos e inscribirlos a nombres de otras personas, con el fin de preservar su identidad y evitar que se les relacione con el vehículo con el que cometen los delitos.

Tras pasar a disposición judicial, el detenido fue puesto en libertad.