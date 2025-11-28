La pista de patinaje sobre hielo de la Plaza del Castillo abre sus puertas este sábado por la tarde

PAMPLONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pista de patinaje sobre hielo de la Plaza del Castillo del Pamplona abre sus puertas este sábado por la tarde, desde las 19 horas, tras la finalización del espectáculo 'Argiluna' y el encendido de las luces navideñas.

Dentro de la oferta lúdica y de ocio recogida en la programación navideña del Ayuntamiento de Pamplona, la Plaza del Castillo acoge la ya habitual pista de patinaje sobre hielo.

La pista, que permanecerá abierta todos los días desde el 29 de noviembre hasta el 6 de enero, tendrá horario de mañana y tarde, de 11 a 15 horas y de 16 a 22 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, que cerrará a las 19 horas y los días 25 de diciembre y 1 de enero, que abrirá a las 12 horas.

Apta para todas las edades, la entrada a este espacio de ocio costará 8 euros por una hora de patinaje. No obstante, se han habilitado una serie de descuentos en función de la situación familiar, laboral y si la persona usuaria tiene algún tipo de discapacidad, que oscilan desde el 25% al 100% del precio.

Este espacio, de 390 metros cuadrados y 27 metros cúbicos de hielo, tiene capacidad para que 200 personas puedan patinar a la vez. Lo harán bajo la supervisión de varias personas responsables de la instalación, para "garantizar el correcto uso de la pista y del equipamiento". Además, otra persona se encargará del mantenimiento del hielo, alisando la superficie para evitar caídas.

La pista contará con decoración navideña y un photocall, y dispondrá, además, de hilo musical, con canciones navideñas en castellano y euskera, y "otras canciones actuales para amenizar la actividad".

La empresa Multiocio es la encargada de la gestión de la pista de hielo, que comenzó a instalarse el pasado viernes en la Plaza del Castillo, en la zona más próxima a la avenida de Carlos III.

En total, serán 14 las personas que trabajarán durante estos días en la pista de hielo, a turnos, para poder atender todo el horario de apertura del recinto. La entrada incluye también el alquiler de los patines. No obstante, las personas interesadas en patinar deberán ir provistas de guantes.