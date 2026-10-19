El Plan de Educación Ambiental de Pamplona recoge 91 acciones para avanzar hacia una transición ecológica "justa"

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan Estratégico de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PEEAS) del Ayuntamiento de Pamplona contempla 91 acciones para "responder de manera colectiva a los retos socioambientales y climáticos" y avanzar hacia una transición ecológica "justa".

Así lo han dado a conocer este lunes en rueda de prensa el concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, y la coordinadora de Educación Ambiental, Ana María Domínguez.

Abaurrea ha destacado que el plan busca "responder de manera colectiva a los grandes retos que tenemos en materia ambiental y climática". Es, según ha añadido, "una educación para la acción" porque "queremos que la ciudadanía se implique y se comprometa en esto".

"El segundo gran objetivo sería crear con esto una herramienta transversal para este tipo de políticas municipales. Es decir, romper con los espacios estancos que se arrastraban durante mucho tiempo y generar políticas transversales y tratar de implicar a instituciones, a centros educativos, a entidades y a la ciudadanía en general", ha remarcado. "El objetivo es avanzar a esa ciudad más sostenible, a esa ciudad con mayor nivel de participación e implicación ciudadana", ha subrayado.

Con horizonte 2032, el plan se concibe como un "instrumento vertebrador, fruto de un proceso participativo, que permite dotar de coherencia, continuidad y mayor capacidad transformadora en la ciudad". Junto a la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030, la Agenda Urbana de Pamplona 2030, el Plan de Infraestructuras Verdes y Azules o el Plan de Movilidad Sostenible, se contempla como "una de las herramientas del Pacto de Ciudad por el Clima con el objetivo de acelerar la respuesta de la ciudad hacia los efectos del cambio climático".

El plan se articula en tres líneas de actuación que buscan "integrar la sostenibilidad en la gestión municipal, fortalecer las redes educativas y movilizar a la sociedad ante los retos ambientales y sociales". Cada una de estas tres líneas cuenta con cinco objetivos, es decir un total de quince, que concretan los propósitos a alcanzar. Finalmente, se contemplan 91 acciones que desarrollan operativamente las tres líneas estratégicas.

El Plan se compone de tres pilares: el diagnóstico participado, el Plan de Acción (2026-2032) y la puesta en marcha y seguimiento del propio plan. El PEEAS suma la perspectiva de género como componente "esencial y transversal" en su diseño, a través de procesos de participación inclusivos y documentos técnicos elaborados con criterios de igualdad.

El PEEAS se alinea con marcos normativos y estratégicos ya establecidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2015) a nivel internacional, el Libro Blanco de la Educación Ambiental (1999) y el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (2021-2025) a nivel nacional, la Estrategia Navarra de Educación Ambiental Sostenible (ENEAS 2030) a nivel regional y por último la Agenda Urbana de Pamplona 2030 o la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático (ETEyCC) a nivel municipal.

DIAGNÓSTICO Y PLAN PARTICIPADO

El proceso participativo buscó identificar necesidades y expectativas, así como propuestas de acción, mediante diversas técnicas prospectivas que involucraron a personal municipal, sector educativo, ciudadanía y grupos de interés, con diferentes sesiones, jornadas o cuestionarios web. Este proceso se integró en las etapas de diagnóstico y de elaboración del Plan de Acción.

De la elaboración del diagnóstico se extrajeron once conclusiones en las que se han basado las ideas clave que articulan el Plan de Acción. En la etapa de elaboración del Plan de Acción, la participación se centró en la operatividad y el contraste de las propuestas para garantizar su viabilidad. Se implicó a la plantilla municipal a través de cinco grupos de discusión con servicios clave para proponer acciones de colaboración conjuntas.

El Equipo de Educación Ambiental validó técnicamente, integró mejoras y "aseguró que las acciones propuestas respondieran a los resultados del diagnóstico previo". Por último, hubo una combinación del conocimiento técnico, la experiencia del Servicio de Educación Ambiental y el aporte de los procesos participativos realizados para definir las propuestas finales.

TRES LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN EL PLAN DE ACCIÓN

La primera línea estratégica del Plan de Acción (2026-2032) apuesta por consolidar una red de colaboración municipal para integrar la educación ambiental para la sostenibilidad en el funcionamiento del Ayuntamiento de Pamplona.

A través de un plan de formación, se promoverán acciones adaptadas a las distintas responsabilidades profesionales, desde la incorporación de temario relativo a la sostenibilidad en las pruebas de acceso al Ayuntamiento a formaciones específicas a la plantilla municipal estable. Se contempla la incorporación de criterios ambientales en los proyectos, las contrataciones, las subvenciones y las políticas públicas, así como una línea estrecha de colaboración entre diferentes servicios. Se impulsará el trabajo conjunto con otras instituciones y entidades, y el intercambio de experiencias con otras ciudades.

La segunda línea estratégica se centra en las redes educativas y educadoras, buscando "fortalecer el papel de la comunidad educativa como agente de transformación ambiental y social, acercando al alumnado la realidad ambiental de Pamplona y facilitando herramientas para comprender y afrontar los retos actuales".

Se reforzará la capacitación del profesorado, las familias y el resto de la comunidad educativa, y se impulsarán programas que promuevan el aprendizaje práctico y la participación, como el programa educativo 'Acción por el clima' en colaboración con el Gobierno de Navarra, y el fomento de proyectos participativos que contribuyan a transformar el entorno. Asimismo, se fomentará la cooperación entre centros educativos, administraciones y entidades especializadas para compartir recursos, experiencias y metodologías.

La tercera línea promueve la creación de redes ciudadanas para la sostenibilidad, mediante la implicación activa de la ciudadanía, las asociaciones y los colectivos profesionales ante los retos ambientales y sociales.

Entre las medidas previstas, figuran el desarrollo de acciones de comunicación municipal, la incorporación de la cultura ecosocial a espacios culturales y comunitarios, programas específicos dirigidos a la juventud, iniciativas de voluntariado ambiental, así como la formación y capacitación de colectivos ciudadanos para la incorporación progresiva de criterios ambientales y de buenas prácticas. Por último, se reforzará la colaboración con asociaciones y entidades ambientales, comunidades energéticas, colegios profesionales y otras instituciones para el apoyo y acompañamiento de proyectos.

EVALUACIÓN CONTINUA DEL PLAN

El plan incorpora mecanismos de evaluación y mejora continua para conocer el alcance de las iniciativas y orientar futuras actuaciones. Entre ellos, se mencionan la evaluación continua de las acciones, así como un estudio de impacto al final del plan para conocer la percepción y el grado de sensibilización ambiental de la ciudadanía, identificar necesidades y detectar nuevas oportunidades de intervención.

El Plan contará con un modelo de gobernanza "basado en la colaboración institucional, la participación ciudadana y la transparencia, con el objetivo de garantizar su eficacia, continuidad y mejora constante". El modelo se articula en torno a tres principios: la integración de la educación ambiental en las distintas áreas y políticas municipales, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la rendición de cuentas mediante el seguimiento y la evaluación de las actuaciones. El Servicio de Educación Ambiental liderará la coordinación técnica y operativa del plan.