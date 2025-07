La plantilla de TCC vuelve a advertir con saltarse los servicios mínimos como "último cartucho"

PAMPLONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de TCC, empresa adjudicataria del Transporte Urbano Comarcal (TUC), continúa sin descartar incumplir los servicios mínimos fijados por la huelga indefinida; una medida que contemplan como "último cartucho" y que debería decidirse "junto con la plantilla, porque las consecuencias son contundentes" y podría haber "despidos".

Trabajadores del servicio se han concentrado este mediodía en la plaza de las Merindades de Pamplona, donde han desplegado una pancarta con el lema 'Por un convenio digno. Moventis TCC borrokan'. Los conductores de los autobuses que pasaban frente a la protesta o paraban en las marquesinas han hecho sonar sus bocinas como muestra de apoyo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Juanan Aldudo, delegado de UGT en el comité de empresa de TCC, ha criticado que, desde el inicio de la huelga indefinida, "no hemos avanzado nada". "Estamos si cabe, más indignados" aunque "con más fuerza que nunca", ha destacado. Ha reprochado que "no estamos teniendo ningún tipo de avance" en la negociación "y nos parece vergonzoso que hasta el presidente de Mancomunidad -de la Comarca de Pamplona- esté diciendo ahora que quiere una mediación cuando ya la hemos tenido y en la mediación no se consiguió absolutamente nada. Es más, fue una provocación cómo terminó esa mediación".

Ha rechazado las declaraciones del gerente general de TCC según las cuales, ha asegurado Aldudo, "nuestros salarios se acercan a los 50.000 euros y los iniciales a los 36.000". "Si es así, hoy mismo podemos firmar el convenio, que nos lo plasmen en un papel. Firmamos y esta tarde estamos todos trabajando", ha manifestado.

Por otro lado, ha agradecido "todo el apoyo que estamos recibiendo" desde otras comunidades y sectores pero, especialmente, por parte de la ciudadanía. "Estamos muy sorprendidos" porque "se montan al autobús y nos dan un apoyo que no habíamos recibido nunca. Yo creo que la gente está entendiendo nuestra lucha y está entendiendo que tenemos razón en lo que estamos pidiendo", ha considerado. "No nos queda otra que seguir luchando. No nos vamos a rendir y con todo el apoyo que estamos recibiendo, más todavía", ha remarcado.

Preguntado por la posibilidad, planteada esta semana por el comité de empresa, de saltarse los servicios mínimos fijados para la huelga, Juanan Aldudo ha explicado que "no se descarta, pero no tenemos nada decidido". Una decisión "muy complicada" y que se debe tomar "entre todos" porque "sabemos que trae unas repercusiones muy importantes". Por ello, el comité considera esta medida como "último cartucho".

Según ha explicado, representación de los trabajadores y empresa no se han vuelto a reunir desde la mediación celebrada el pasado 5 de julio. "No hemos tenido ningún tipo de acercamiento, pero ni por parte de la empresa, ni por parte de ninguna administración", ha resaltado. En este sentido, ha criticado que la Administración "no está haciendo absolutamente nada". "Cuando está permitiendo que una empresa entre con un 14% por debajo a la licitación y cree estos problemas" y "permite que un transporte público funcione como está funcionando y no está haciendo nada y quiere resolverlo del modo más fácil, que es intentando que el salario de los trabajadores y el propio transporte sean malos", ha rechazado.

Ha reconocido que "estamos creando problemas" a la ciudadanía con la huelga y ha destacado que "hemos pedido comprensión y estamos recibiendo esa comprensión". "Estamos viendo que la gente está entendiendo nuestra lucha. Por lo tanto, vamos a seguir con ella. De momento, tenemos la huelga indefinida y la vamos a seguir. Y ahora más que nunca, porque nos vemos respaldados por muchísima gente", ha subrayado.