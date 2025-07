El comité de TCC se plantea incumplir los servicios mínimos del TUC en los próximos días si no hay "algún avance"

Afirman sentirse "abandonados" por TCC, por la Mancomunidad, por el Gobierno de Navarra y por el Ayuntamiento de Pamplona

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de TCC Moventis (conformado por UGT, CCOO, ELA, LAB y ATTU), Alberto Longás, ha afirmado este miércoles que "de momento vamos a seguir con la huelga" indefinida convocada desde el 2 de julio en el Transporte Urbano Comarcal (TUC) y que no se descarta incumplir los servicios mínimos estos próximos días, si bien ha apostado por "dar un pequeño margen a ver si hay algún avance antes de tomar esa decisión".

"Vamos a dar un pequeño margen a ver si hay algún avance antes de tomar esa decisión. Es una decisión que podría conllevar despidos encima de la mesa y demás, entonces será lo último. Pero bueno, habrá que ver cómo avanzan las negociaciones", ha indicado este miércoles, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa.

Según ha relatado, "de momento la empresa, desde la última sesión de mediación, no ha vuelto ni a sentarse, ni a tener contacto con el comité". "El fin de semana seguramente va a haber una necesidad de usuarios masiva del transporte urbano y no hay refuerzos", ha manifestado, tras considerar que "será responsabilidad de la Mancomunidad -de la Comarca de Pamplona- y de la empresa el parar esto antes de que llegue el fin de semana".

A juicio del comité, los servicios mínimos establecidos son "abusivos" y se ha "vulnerado gravemente el derecho a huelga de los trabajadores y las trabajadoras". "No podemos garantizar que no vaya a salir ningún autobús, porque esto depende también de la actitud personal de cada trabajador y trabajadora, pero sí que ha sido una petición que se ha hecho por parte de la plantilla y que, como digo, hemos valorado", ha remarcado.

Esta decisión, ha dicho, "es algo que estamos retrasando para ver si hay un margen". En este sentido, ha apostado por "esperar un poco a ver si la empresa y Mancomunidad se involucran un poco más de lo que está haciendo". En respuesta a los periodistas, ha señalado que tanto la MCP como TCC son conocedoras de la situación.

Longás ha destacado que el objetivo del comité es "conseguir un convenio digno y una mejora de nuestras condiciones laborales". "Venimos de 15 años con esta misma empresa, donde ya se nos recortó un 5,38% de salario en previsión a pérdidas, dinero que aún no hemos recuperado. La Mancomunidad, eso sí, se encargó de reequilibrar las cuentas de la empresa, nada menos que tres veces, con dinero público y cubriendo el riesgo que TCC Moventis asumió tirando el precio del servicio un 12%", ha señalado.

Según ha continuado, "este 12% supuso una bajada de nuestro salario y acabar la concesión con un estado de la flota lamentable, un hecho que fue negado por la Mancomunidad una y otra vez, hasta que desde el comité salieron a la luz los informes del estado de las villavesas". "E incluso se pudo comprobar que las ITV sorpresa se pasaban tras bajar el autobús en cuestión a un polígono y con asistencia de taller se ponían a punto antes de lo que se supone era una ITV sorpresa. Autobuses que hay que recordar que iban con un sistema de GPS, por lo que los movimientos de estos eran conocidos por Mancomunidad", ha criticado.

Con la nueva concesión, "esta vez tirando el precio un 14% a la baja", ya hubo "un nuevo intento de empobrecer" a la plantilla, "esta vez intentando vincular nuestro incremento salarial a la función pública". "Desde este comité se expuso que no somos función pública y que si queríamos vincularnos a ella, estábamos dispuestos, pero también en horas de trabajo, 100 horas menos al año, y en el tratamiento de las bajas. El 'no' fue rotundo", ha dicho.

Ha añadido Longás que "venimos de unos récords de viajeros consecutivos cada año, por lo que solicitamos recuperar ese 5,38% que se nos había quitado en la anterior concesión", pero "el 'no' fue rotundo también". "Desde el comité nos sentamos a negociar, pero desde el principio hemos recibido el 'no' por respuesta. Se llegó a plantear cambiar esa recuperación del 5,38% por mejoras laborales", ha relatado, en referencia a la mejora del tratamiento de las bajas, incentivar los servicios festivos y nocturnos, mejorar las condiciones del cuadrante inicial, y "algún cambio de redactado del convenio, ya que ha estado obsoleto". "No se accedió seriamente a ninguna de nuestras peticiones", ha subrayado.

Sin embargo, "aquellos que redactaron el pliego están muy cómodos en una sede nueva que ha costado más de 20 millones de euros, también de dinero público". "La plantilla estamos hartos de ser los últimos por los que se mire", ha reivindicado, tras criticar que "vemos que en un sistema viciado de dar concesiones públicas a la baja, al final somos los grandes perdedores junto con quienes utilizan cada día las villavesas".

"Nos hemos visto abandonados por la empresa TCC Moventis, que busca un beneficio a costa de nuestros derechos; por la Mancomunidad, que sigue siendo la responsable del transporte urbano comarcal y quien ha redactado el pliego ha permitido esto; por el Gobierno de Navarra, que ha validado unos servicios mínimos abusivos; y por el Ayuntamiento de Pamplona, que incluso teniendo una huelga ante las fiestas más importantes del año ha mostrado cero interés en aportar nada, ni siquiera se ha puesto en contacto con nosotros", ha manifestado.

Según Longás, "por los únicos que no nos hemos sentido abandonados es por la ciudadanía, que nos ha animado a seguir peleando aun con las molestias que hemos generado, que ha entendido nuestras peticiones y las ha visto más que lógicas". "Y es a esta ciudadanía a quien queremos dar las gracias, a quien vemos más cerca, más comprensivos y más justos que a todos estos políticos que se dan de progresistas y a la hora de la verdad abandonan tanto a una plantilla de más de 550 trabajadores y trabajadoras como a la ciudadanía en unos días tan complicados", ha dicho.

En respuesta a los medios de comunicación, Longás ha señalado que "no tenemos ninguna constancia" de que el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, "se haya puesto en contacto". "Sí que hemos leído alguna declaración puntual que han hecho en prensa desde el Ayuntamiento, que iba justo en contra de las peticiones que estábamos haciendo, como diciendo que era injustificable esta huelga, y como digo no ha habido ninguna noticia por parte del Ayuntamiento", ha dicho.