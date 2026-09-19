La plataforma antirracista llama a "disputar" el "relato" que presenta la migración como una "invasión"

Concentración de la plataforma antirracista de Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma antirracista de Pamplona ha llamado este sábado a "disputar" el "relato" de los partidos de "derecha y extrema derecha" que, tras la entrada masiva de finales de julio en Ceuta, presentan la migración "como una cuestión de seguridad nacional" y que "ha reconceptualizado la idea de enemigo en invasor".

La plataforma ha organizado este sábado una concentración en la Plaza de las Merindades de Pamplona, frente a la Delegación del Gobierno en Navarra, en la que han desplegado una pancarta con el lema 'Europa culpable. No es seguridad. Ceuta arrazakeria (Racismo en Ceuta)'. También se han mostrado carteles con mensajes como 'No es seguridad, es racismo' o 'La única invasión es el odio'.

En un comunicado, la plataforma ha destacado que "las personas que migran no son la crisis. La crisis es política y deriva de un régimen de fronteras que determina qué vidas importan, quién puede desplazarse de forma segura y quién debe arriesgar su vida para hacerlo".

En este sentido, han afirmado que "lo que está ocurriendo en Ceuta es la expresión de años de políticas migratorias que han convertido las fronteras en espacios de excepción, de no derecho, donde se normalizan y justifican la violencia, el maltrato, la persecución y la muerte". Al respecto, ha expresado su "dolor y solidaridad" con los allegados de las personas que fallecieron tratando de cruzar a nado a Ceuta y ha destacado su "apoyo incondicional para quienes migran ejerciendo su derecho a buscar una vida digna".

Desde la plataforma han advertido de que "estamos asistiendo a una nueva vuelta de tuerca en el discurso sobre las migraciones, que ya no solamente se basa en un lenguaje de guerra" sino que, "cada vez más, la migración se presenta como una cuestión de seguridad nacional". "Se ha reconceptualizado la idea de enemigo en invasor", ha señalado.

Han llamado a "disputar ese relato" para añadir que "no vamos a tolerar que se siga deshumanizando para justificar su políticas de control y represión". Y han advertido de que "cada vez que aceptamos que haya personas a las que se puedan negar derechos, estamos debilitando el marco de derechos de todas".

Los colectivos antirracistas han criticado que "los movimientos y partidos de derecha y extrema derecha están construyendo este escenario para instalar el miedo y el odio como herramientas políticas" para, después, presentarse "como única solución posible y tomar el control". No obstante, han resaltado que "esta lógica no termina en la frontera" sino que "continúa en nuestras calles", poniendo como ejemplo el desalojo del antiguo convento de Aranzadi, la situación en la antiguo ikastola Jaso, "los controles policiales" o "las denegaciones de empadronamiento social".

"Muchas de estas practicas forman parte de un escenario de ensayo y anticipación de las políticas impulsadas por el Pacto Europeo de Asilo y Migración: un marco que profundiza la externalización de las fronteras, amplía los dispositivos de vigilancia y consolida la gestión de las migraciones come un negocio político y económico", han criticado.

Así, han reivindicado que "la defensa de los derechos no puede detenerse en nuestras calles. También tiene que llegar a las fronteras".

La plataforma ha exigido "un posicionamiento público y firme de condena de todas las vulneraciones de derechos derivadas de las políticas migratorias" a las instituciones de Navarra "que permanecen calladas".

Igualmente, ha reclamado "una investigación independiente que permita esclarecer todas las violaciones de derechos humanos ocurridas en Ceuta y Melilla por parte española y marroquí"; la "protección inmediata para los cerca de mil menores expuestos a la vulnerabilidad y a la violencia en la zona"; y que "se identifique a las personas fallecidas y desaparecidas".

Además, han exigido "el fin de las políticas de externalización y militarización de las fronteras", "medidas efectivas contra el racismo institucional" y que la Unión Europea, España y Marruecos "asuman sus responsabilidades frente a la instrumentalización de las personas migrantes y frente a la violencia racista y colonial que se ejerce en las fronteras".