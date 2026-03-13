La plataforma No Línea de Alta Tensión celebra la desestimación del proyecto Kyoko de Forestalia: "Era insostenible"

Imagen de la rueda de prensa de la plataforma 'No Línea de Alta Tensión' - EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Plataforma 'No Línea de Alta Tensión - Autopista Elektrikorik Ez', Alberto Frías, ha celebrado este viernes la desestimación del proyecto Kyoko de Forestalia, una línea que "no tenía sentido desde un principio ni justificación" y que generaba una situación "absolutamente insostenible, inasumible e incomprensible".

En una rueda de prensa, ha explicado que la Dirección General de Política Energética y Minas del Gobierno central ha emitido una resolución por la que se desestima la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción del proyecto Kyoko y su infraestructura de evacuación.

El motivo aducido "es la caducidad del permiso de acceso y conexión, porque el promotor (Forestalia) no ha acreditado el cumplimiento de los hitos administrativos ante el gestor de la red (REE)". Según ha subrayado, esta resolución "no hubiese sido posible sin el esfuerzo ímprobo que ha supuesto la presentación de sucesivas alegaciones y recursos, que ha tenido como resultado una Declaración de Impacto Ambiental donde se imponían a Forestalia una serie de condiciones que debía incorporar al proyecto para conseguir la Autorización de Construcción y no lo ha hecho".

"Lo que se consiguió, después de un ímprobo trabajo, y lo que hay que subrayar es que ese trabajo se ha hecho de forma solidaria y colectiva entre todos los afectados, en ninguno de los municipios ha intentado, excepto uno, hacer la guerra por su cuenta y esto ha traído resultados", ha subrayado.

DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS

Frías ha explicado que "cuando había un proyecto de Red Eléctrica de España que discurría de oeste a este", atravesando parte de Navarra y Gipuzkoa, "se presentó sorpresivamente un proyecto de Forestalia que en realidad eran dos: el proyecto Kyoko y el proyecto UME, que luego pasó a llamarse Tebe".

De esta forma, el "escenario inicial al que nos enfrentamos hace cinco años era demoledor, con la tramitación de las líneas de alta tensión de Forestalia (Kyoko y Ume) y la Itsaso-Castejón/Muruarte de REE, ambas de 400 kV, a las que sumar las actuales líneas a 220 kV de REE que pretendían repotenciar".

Todas ellas, según han añadido, "discurriendo en paralelo" a través de Sakana, la Zona Media de Navarra y Goierri (Gipuzkoa). Los municipios afectados eran Tafalla, Artajona, Añorbe, Enériz, Adiós, Muruzábal, Uterga, Legarda, Cizur, Olza, Iza, Arakil, Irañeta, Uharte Arakil, Arruazu, Lakuntza, Arbizu, Etxarri Aranatz, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain y Alsasua en Navarra; Idiazabal, Gabiria, Segura, Zerain y Mutiloa en Gipuzkoa; y Asparrena, San Millán, Agurain, Barrundia, Elburgo, Arratzua y Vitoria-Gasteiz en Álava.

Por su parte, el proyecto Tebe-Ume "se tramitó a la vez que Kyoko, de tal forma que utilizaba su línea de evacuación desde el denominado Nudo Bayo hasta el Nudo Alsasua para luego seguir hasta Gatika, por lo que difícilmente podría llevarse a cabo". Tenía permiso de acceso en la subestación eléctrica Gatica 400 kV, otorgado con fecha 22 de marzo de 2021. Por tanto, el permiso "también estaría caducado desde abril de 2025".

"Como resultado de esas alegaciones que planteamos en su momento, fundamentalmente por los efectos acumulativos y sinérgicos que provocaban los proyectos de Forestalia con los de la Red Eléctrica de España, llegamos a la conclusión de que era absolutamente inasumible el que se plantease un escenario de líneas en paralelo", ha relatado.

La Declaración de Impacto Ambiental "recogió una parte, sobre todo los efectos sinérgicos de nuestras alegaciones, y le impuso a Forestalia para conseguir la autorización administrativa de construcción determinados condicionantes para llevar adelante la obra civil del proyecto".

Frías ha añadido que Forestalia "tiene un mes para plantear recurso de alzada ante esta resolución". Un recurso que, "a nuestro juicio y a nuestro entender", tendría "escaso o casi nulo recorrido" porque "los hitos administrativos no se han cumplido por algo que pueda ser achacable a la Administración, sino porque los condicionantes forzados" les obligaban "a una serie de cosas que no les interesaba especialmente".

"Una de ellas es que, en vez de hacer una línea nueva, se sumasen a la línea de Red Eléctrica compactándola, y pusiesen sus cables en esa misma línea. Y eso es lo que verdaderamente no les convenía, porque las intenciones eran de hacer una línea de evacuación. Por lo tanto, no parecía muy rentable plantearlo en esos términos", ha añadido.

Por todo ello, Frías ha señalado que "nos hubiese gustado mucho" poder anunciar la disolución de la Plataforma, pero "desgraciadamente no lo podemos hacer porque, aunque creemos que los proyectos de Forestalia no tienen mayor recorrido", sí que "sigue adelante el proyecto de Red Eléctrica". "No podemos anunciar felizmente la disolución de la plataforma porque vamos a seguir trabajando para mejorar todos los aspectos que podamos de compactación con actuales líneas, etc, del proyecto de Red Eléctrica. En cualquier caso, hoy lo que toca es felicitarse", ha dichyo.

UN PROCESO MARCADO POR CUESTIONES QUE "PARECEN FUERA DE LA LEGALIDAD"

Frías también ha criticado que la tramitación de este proyecto ha sido "tortuosa" y ha estado marcada por "una serie de incongruencias que parecían estar fuera de la legalidad". En concreto, ha destacado que "la sorpresa" es que a "pesar de introducir una serie de condicionantes que han hecho que en estos momentos Forestalia no haya podido cumplir las condiciones", en su momento esa declaración de impacto ambiental sí fuese favorable.

Según Frías, "la gravedad del asunto" es que "hay indicios suficientes para pensar que las declaraciones de impacto ambiental desfavorables pasaban por las manos" del subdirector de evaluación ambiental del MITECO (Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico) y "se convertían en favorables". "Esta tramitación atribularia, como la denominamos más de una vez, provocó una serie de incongruencias que nos parecían que estaban fuera de la legalidad", ha subrayado.

Respecto a Forestalia, ha indicado que "desde el primer momento ya planteamos" que "por cómo nació la empresa, su desarrollo, etc., tenía un afán más especulativo que que tuviese que ver con ninguna transición energética unida a las renovables".

En un comunicado, la plataforma ha calificado "los proyectos de Forestalia de ilegales, inasumibles e inaceptables" y han criticado "innumerables irregularidades en su tramitación, que ahora se ven ratificadas por las investigaciones en curso sobre la empresa Forestalia" por "irregularidades administrativas para que sus proyectos pudieran recibir el visto bueno ambiental".