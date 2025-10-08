La Plaza del Castillo se abre este jueves al producto local en una feria que, en 2025, cumple su décima edición

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 9 de octubre, comienza la décima edición de la Semana del Producto Local en la Plaza del Castillo. Más de 45 productores de alimentos de calidad y cercanía de Navarra ubicarán en ese espacio hasta el domingo 12 de octubre. En ese tiempo la ciudadanía podrá participar también en un programa que acoge catas, showcooking o un concurso de pintura. El Ayuntamiento de Pamplona es entidad organizadora de esta cita, junto con Reyno Gourmet e INTIA.

Condestable está acogiendo durante toda la semana un ciclo de cine y gastronomía. Todas las películas se proyectan a las 19.15 horas, previa presentación y con coloquio posterior moderado por el crítico de cine Iñaki Arrubla. Entrada a las sesiones es libre hasta completar aforo. Esta tarde la propuesta es 'Una pastelería el Tokio' (Japón, 2015, 113'), película a la que sucederá el jueves 'La cena perfecta' (Italia, 2022, 106'), en un ciclo temático que cerrará el viernes 'Chocolat' (Reino Unido, 2000, 121').

En Civivox Condestable también están programadas, el sábado, 11 de octubre, dos sesiones de kamishibai, una en castellano y una en euskera. También acogerá todos los días actividades para público infantil la Plaza del Castillo en la TxikiEkoZona (ludoteca), un espacio con horario de mañana y tarde, exceptuando el domingo 12, en el que se cerrará a las 14.30 horas. En ese entorno se propondrán, además, talleres de manualidades y chapas, el Juego de los alimentos de Navarra, el Juego de Reyno Gourmet y diversos cuentacuentos.

El Ayuntamiento se encargará también de dos actuaciones musicales. El jueves 9 de 18 a 19 horas y el domingo de 12 a 13 horas actuarán en el entorno de la Plaza del castillo los gaiteros de la Txantrea. El sábado de 12 a 13 horas tomará el relevo Goxo Txaranga, una formación musical creada en 2022 y compuesta por 17 mujeres, músicas profesionales.