El pleno del Ayuntamiento abordará el próximo jueves el PEAU de Buztintxuri, que generará 80 viviendas protegidas

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Pamplona del jueves 10 de septiembre prevé aprobar definitivamente el Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) de la Unidad Básica M22 del Plan Parcial de Buztintxuri - Euntzetxiki - Santa Engracia, que cambia el uso de la parcela, de actividad terciaria, comercial y oficinas a uso residencial colectivo, para crear vivienda protegida.

De esta forma, el solar del actual aparcamiento público de la calle Madres de la Plaza de Mayao, en Buztintxuri, acogerá unas 80 viviendas protegidas, además de generar una gran plaza y una nueva parcela dotacional.

La parcela concreta es un solar urbanizado libre de edificación que se sitúa en el borde urbano del término municipal y linda, por el norte, con la avenida de Gipuzkoa y la ronda que recorre la zona entre Berriozar y Pamplona y, por el este, con el continuo urbano de Nuevo Artica.

La parcela municipal, actualmente se utiliza como aparcamiento, y estaba destinada por el planeamiento urbanístico para su uso terciario, para la implantación de una gran superficie comercial y/o oficinas.

La Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente el pasado 8 de junio este PEAU para la creación de vivienda protegida en Buztintxuri. El acuerdo se sometió a exposición pública durante el plazo de un mes, recibiéndose dos alegaciones.

Asimismo, constan en el expediente los informes favorables de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, de la Dirección General de Aviación Civil y de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. El Pleno, previsiblemente, resolverá las alegaciones y aprobará de forma definitiva el expediente.

BLOQUE ESCALONADO CON DIFERENTES ALTURAS

Tras el proceso participativo llevado a cabo, la propuesta para el solar consta de un bloque escalonado de planta baja más siete alturas y ático, planta baja más cinco alturas y ático y planta baja más tres alturas y ático, que mantiene la edificabilidad que ya tenía reconocida la parcela.

Las alturas previstas "se adaptan a las de los edificios del entorno". Con esa distribución, además, "se favorece el soleamiento de las viviendas".

La urbanización que recoge el PEAU para el solar genera una plaza de 2.009,20 m2 orientada hacia el sur. La nueva plaza contará con una nueva parcela dotacional de 425 m2, en la que podría construirse un edificio de planta baja más dos alturas, además de 670 m2 de bajos comerciales con porches hacia la plaza.

El PEAU permite terrazas hacia la plaza y, por un tema de seguridad y urbanismo de género, se exige que todos los portales sean visibles desde la plaza.

Hacia el norte, el edificio previsto guarda una franja de separación con la ronda, con la PA-30, de 1.052,90 m2, que se propone urbanizar con arbolado perenne y que podrá incluir aparcamiento en superficie.