El pleno del Parlamento aprobará esta semana los Presupuestos de Navarra de 2019, criticados por la oposición

Publicado 17/12/2018 12:22:30 CET

PAMPLONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento foral previsto para este jueves aprobará, con los votos del cuatripartito, los Presupuestos Generales de Navarra para 2019, que cuentan con el voto contrario de los tres partidos de la oposición.

En la reunión de Mesa y Junta de este lunes, se ha resuelto inadmitir, "por no caber recurso ante la Junta de Portavoces", el recurso de UPN, PSN y PPN contra el acuerdo de 10 de diciembre de inadmisión de la enmienda referente a la devolución del IRPF a las madres navarras a los Presupuestos de Navarra.

Así, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha criticado que son los Presupuestos "del veto". "Se van a aprobar con un veto a las enmiendas de la oposición", ha expuesto, para censurar "miedo al debate" por parte del cuatripartito, "no se permite el debate ni la votación" de dichas enmiendas referentes a las prestaciones por maternidad y "por primera vez las madres trabajadoras de Navarra van a estar en peor situación que las del resto de España".

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que la aprobación de los Presupuestos "es la confirmación de que las cuatro fuerzas del acuerdo programático pusimos en marcha una legislatura con un Gobierno fuerte y estable" y "se han superado los problemas". Sobre la devolución del IRPF a las madres navarras, ha indicado que el cuatripartito mantiene su postura de no devolver lo retenido en los últimos años y ha expuesto que "gracias a ley aprobada en el Parlamento habrá deducciones progresivas y más justas".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha puesto en valor que se han aprobado los cuatro Presupuestos de esta legislatura y que para las cuentas de 2019 "hay un acuerdo político con elementos muy positivos".

Desde Podemos-Orain Bai, Laura Pérez ha señalado que es "rotundamente falso que con estos Presupuestos se haya dejado fuera a las madres" y "empieza a molestar la manipulación con la que se ocultan otras medidas que van a favorecer a las madres y a las rentas bajas". "Hablamos de las deducciones por hijos en función de renta, a las que se opusieron UPN, PSN y PPN, lo que es una incongruencia", ha comentado.

La socialista María Chivite ha opinado que los Presupuestos del Gobierno para 2019 "no son buenos para Navarra" y "lo único que garantizan es el día a día del funcionamiento ordinario de un Gobierno pero no afrontan las necesidades futuras de esta Comunidad". "Dejan fuera a las madres y a la reivindicación de la devolución del IRPF", ha comentado, para señalar que "lo seguiremos intentando hasta el último momento" con enmiendas in voce en el pleno.

El representante del PPN Javier García ha censurado que "el Gobierno no quiere devolver a las madres" y "el cuatripartito trata de hurtar el debate político y no se da trámite a las enmiendas de la oposición". "Es una absoluta vergüenza que el Gobierno trate de hurtar el debate y mantenemos enmiendas para el pleno", ha advertido.

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha puesto en valor el "carácter social y progresivo" del Presupuesto, "con 552 millones más -que en 2015- y el 70 por ciento han ido destinados educación, salud y derechos sociales". "Nos parece un aumento espectacular en lo que se refiere a inversión de las personas", ha señalado.