El pleno de los Presupuestos de Navarra de 2024, condicionado por el intento de asalto al Parlamento por agricultores

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno sobre el proyecto de ley foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2024 ha quedado condicionado este jueves por el intento de asalto al Parlamento por parte de los agricultores del movimiento 6F.

Después de que los socios del Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y EH Bildu rechazasen este jueves en el pleno dar trámite a la enmienda 'in voce' presentada por UPN que pretendía "acercar" la fiscalidad de los agricultores de Navarra a los de Álava, un grupo de decenas de agricultores ha cortado el tráfico y ha intentado acceder, sobre las 10.20 horas, al Parlamento de Navarra, pero la Policía Foral lo ha impedido.

Este hecho ha provocado momentos de tensión en los que los agentes han tenido que hacer uso de las porras. Posteriormente, la situación se ha tranquilizado y uno de los agricultores se ha dirigido a los allí congregados.

En concreto, ha señalado que "se ha llegado a un momento de tensión que nunca hemos deseado" al haber "intentado entrar al Parlamento sin autorización" y haber "forcejeado con las fuerzas del orden público". "Pedimos disculpas tanto a las fuerzas del orden público por intentar entrar y haber forcejeado con ellos, como a la institución por haber intentado entrar sin autorización", ha indicado.

"Desde el Parlamento se va a dar entrada a 4 representantes de la plataforma para que escuchen los parlamentarios nuestras quejas, nuestras reivindicaciones y nuestras demandas y que no voten con el partido, que voten con su cabeza y su conciencia", ha trasladado a los allí presentes. Sin embargo, una parte de los congregados se ha mostrado en desacuerdo y ha considerado que no hay que pedir disculpas y que no ha sido un intento de asalto.

Finalmente, se ha acordado mantener una mesa con los grupos parlamentarios y los 4 representantes de la plataforma a los que han dado paso.

Mientras tanto, en el interior del Parlamento, la presidenta de Navarra, María Chivite, el presidente de la Cámara, Unai Hualde, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mª Aierdi, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, se han reunido en el Atrio y han permanecido pendientes de lo que acontecía en el interior.

En el exterior de la Cámara se ha desplegado un importante dispositivo policial, con presencia de escoltas y agentes pendientes de mantener el orden. Algunos de los agricultores que habían entrado de manera ordenada y pacífica al inicio de la sesión plenaria y que no han podido salir tras el intento de asalto se encuentran siguiendo el Pleno, si bien se les ha impedido entrar al salón de plenos con camisetas de protesta.

Los agricultores se habían concentrado frente al Parlamento desde primera hora de este jueves. Los tractores han aparcado tanto en la calle Navas de Tolosa, como en el Paseo de Sarasate, y cerca de un centenar de agricultores se han concentrado en el Paseo de Sarasate, frente al Parlamento.

Además de una pancarta con el mensaje 'Futuro y respeto para el campo', los agricultores han portado pacas de paja y comida, y han hecho sonar las bocinas de los tractores, silbatos y cencerros. Han recibido entre pitidos a miembros del Gobierno de Navarra que acudían al Parlamento. Por su parte, antes de entrar, el presidente de UPN, Javier Esparza, y parlamentarios de la formación regionalista se han detenido a hablar con los allí concentrados.