El PNV reivindica a Fortunato Agirre como "referente en su compromiso antifascista" 90 años después de su asesinato

Imagen del homenaje del PNV a la figura de Fortunato Agirre - PNV DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Navarra ha recordado y homenajeado la figura, memoria y legado de Fortunato Agirre Lukin, a quien ha reivindicado como "referente en su compromiso antifascista" 90 años después de su asesinato.

Agirre fue alcalde jeltzale de Estella-Lizarra, fusilado en Tajonar el 29 de septiembre de 1936 por el franquismo. El homenaje, que se ha celebrado en el cementerio de Estella, ha contado con la participación de Pablo Ezkurra, presidente de la Junta Municipal de EAJ-PNV en Estella; Unai Hualde, presidente del PNV de Navarra y del Parlamento de Navarra; Ion Gambra, burukide de Memoria del Euzkadi Buru Batzar; y familiares y allegados de Agirre.

También han asistido la concejala de Geroa Bai en Estella, parlamentaria y burukide Blanca Regúlez; la consejera de RTVE, María Solana; así como otros representantes institucionales y miembros del Napar Buru Batzar y de EAJ-PNV Lizarra.

Durante el acto se ha recordado asimismo la figura de Manuel de Irujo, quien "también sufrió la barbarie y la sinrazón del franquismo y tuvo que marcharse al exilio por defender la democracia, la justicia social y los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura".

Pablo Ezkurra, presidente de la Junta Municipal de EAJ-PNV en Estella, ha afirmado que "Fortunato Agirre representa una forma de hacer política basada en el diálogo y el entendimiento", recordando que "fue elegido alcalde por unanimidad, con el apoyo de concejales de distintas sensibilidades, y su gestión contribuyó al progreso económico, social y cultural de Estella-Lizarra".

"Debemos reivindicar su legado y los principios que guiaron su vida: trabajo, humanidad, nobleza y, sobre todo, diálogo. Porque entendernos entre diferentes sigue siendo una de las mejores formas de fortalecer la convivencia y la democracia", ha apuntado.

El presidente del NBB y del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha subrayado el especial significado de este 90º aniversario, que llega además "en un momento en el que nos rodea una ola reaccionaria, fascista y populista". Frente a ello, Hualde ha reivindicado "el modelo de EAJ-PNV, el de mujeres y hombres como Fortunato Agirre y como Manuel de Irujo".

"Multitud de hombres y mujeres que nos han representado a lo largo de nuestra historia centenaria sufrieron cárcel y represión por parte del fascismo por ser abertzales. Ellos y ellas son el modelo en el que se inspira el día a día de nuestra acción política. Un modelo de antifascismo. Son antifascistas porque representaban la antítesis del fascismo, la antítesis de la intolerancia, la antítesis de la violencia. Porque representaban unos valores abertzales, sí, pero también profundamente humanistas y democráticos con la idea clara de que el fin nunca justifica los medios", ha señalado.

Por su parte, Ion Gambra, burukide de Memoria del EBB, ha destacado que el 90º aniversario del asesinato de Fortunato debe servir para recordar aquellos acontecimientos "no como meros hechos históricos", sino para "poner en valor las ideas que defendieron quienes nos precedieron". "La libertad de este pueblo, la democracia y el respeto absoluto de los derechos humanos", ha indicado.

Ha señalado asimismo "la importancia de extraer aprendizajes del sufrimiento vivido" por Fortunato Agirre y "por miles de personas durante aquel periodo histórico", defendiendo "la necesidad de trabajar especialmente con las generaciones más jóvenes para garantizar una adecuada transmisión de la memoria y profundizar en una cultura democrática".

Fortunato Agirre fue el primer alcalde nacionalista de Estella-Lizarra, presidente de la Asamblea Estatutaria de Estella y miembro del Napar Buru Batzar.

Su trayectoria estuvo también estrechamente vinculada a la vida social y cultural de la ciudad: fue fundador de Osasuna, del Club Deportivo Izarra y de la ikastola de Estella, y desarrolló "una labor de defensa y promoción del euskera, la cultura y el deporte".

Noventa años después de su asesinato, EAJ-PNV ha vuelto a poner el foco en "su trayectoria política y humana" y en "la necesidad de seguir trabajando para conservar y transmitir su memoria y su legado".