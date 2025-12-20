Podemos critica que Contigo y Geroa Bai "no tienen ninguna incidencia" fuera de sus departamentos en el Gobierno foral

Archivo - La coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Neniques Roldán. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podemos en Navarra, Neniques Roldán, ha considerado que el Ejecutivo navarro no se puede considerar un "gobierno de coalición" sino de "compartimentos estancos", ya que, Contigo-Zurekin y Geroa Bai "no tienen ninguna incidencia" al margen de los departamentos que ostentan el Gobierno foral.

Asimismo, ha insistido en la salida de la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias Begoña Alfaro, anterior coordinadora autonómica del partido morado, de quien ha opinado que "no representa a Podemos" sino a Contigo-Zurekin.

En declaraciones a los medios de comunicación, Roldán ha considerado que los Presupuestos de Navarra para 2026 "no se podían apoyar como se han apoyado sin reprochar nada" después de que el PSN haya "pactado" con UPN y PPN una proposición de ley "que desoye las miles de voces que han salido a la calle, que han presentado alegaciones al desarrollo de macroplantas de biometanización que van a hacer un daño irreparable a la tierra, a los pueblos donde se instalen y a sus gentes".

A su entender, Geroa Bai y Contigo-Zurekin "debían haber hecho rectificar al PSN ese apoyo que ha tenido en el UPN y en el PP" y ha opinado que "todavía hay tiempo, vamos a seguir trabajando para que se rectifique ese plan".

Preguntada si considera que las personas de Podemos que forman parte del Gobierno foral representan al partido, Roldán ha recordado que el pasado mes de octubre el Consejo Ciudadano acordó pedir a Begoña Alfaro su salida del Ejecutivo foral. A lo que la consejera respondió que "representa" a Contigo-Zurekin, que es la coalición que "la aupó, nombró y puso en ese gobierno" y, por tanto, la decisión correspondía a las formaciones que componen esta coalición.

Así, Podemos Navarra trasladó esta petición a los componentes de Contigo-Zurekin "y todos se han pronunciado a favor de que la vicepresidenta siga formando parte del gobierno". "Es cierto que nos sentimos en franca minoría" pero "no vamos a romper una coalición por este tema", ha indicado.

"FORTALECER PODEMOS VA A FORTALECER LA UNIÓN DE LA IZQUIERDA"

Por otro lado, Neniques Roldán ha explicado que este sábado se ha celebrado el último Consejo Ciudadano de Navarra del año en el que se ha hecho balance de los seis meses que lleva la actual dirección del partido en Navarra.

En este sentido, ha opinado que "estamos en el camino de recuperar la voz que creíamos que tenía Podemos apagada en estos últimos años". "La política de la anterior dirección se centró en la coalición -Contigo-Zurekin- y la militancia estaba pidiendo recuperar esa voz del partido, esa actividad en la calle y esa relación con la militancia", ha afirmado.

Así, ha explicado que "hemos emprendido esa campaña de contacto de nuevo con la militancia, de reactivar nuestra voz en los distintos medios de comunicación, en las redes sociales" y "también a nivel interno en los boletines que vamos mandando a la militancia".

Para Roldán, "fortalecer el partido no es contrario a las coaliciones de izquierda" sino que "fortalecer el partido que forma parte de esas coaliciones va a fortalecer también esa unión de la izquierda".