Podemos Navarra aboga por buscar "confluencia" con otras fuerzas para ser "hegemónico" en un cambio "más social"

Publicado 14/09/2018 11:24:00 CET

Eduardo Santos, que no ha decidido si optará a ser candidato, plantea reeditar el cuatripartito tras los próximos comicios

PAMPLONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos de Navarra, Eduardo Santos, ha apostado por "explorar la vía de las confluencias" con otras formaciones "afines" para constituir "un espacio fuerte dentro del movimiento popular en Navarra" que permita "hegemonizar el cambio" con "mayor contenido social".

Así, Eduardo Santos ha abogado por "reforzar el cambio más allá del Gobierno actual, que ha sido un Gobierno monocolor de Geroa Bai y que en determinadas ocasiones lo que ha hecho es imponer un único punto de vista por encima de lo que sería el cuatripartito en el Parlamento de Navarra".

El dirigente de Podemos, acompañado de Patricia Ruiz de Irízar, responsable de la secretaría de Sociedad Civil, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para abordar el inicio del curso político y ha aprovechado para hacer un balance del transcurso de la legislatura y analizar los próximos meses hasta las próximas elecciones forales y municipales.

Así, Eduardo Santos ha afirmado que la irrupción de Podemos "hizo posible el cambio en Navarra, entendido como un giro en una línea de políticas de corte conservador" y que representaba "un modelo de recorte de derechos y de precariedad laboral".

Aunque ha valorado "muy positivamente" el acuerdo programático del cuatripartito, ha reconocido que "las políticas de rescate de derechos no han ido tan rápido como nosotros hubiéramos querido" y ha considerado "fundamental que la ciudadanía apoye ese cambio y decida si merece la pena pisar el acelerador".

En todo caso, ha subrayado que "la apuesta principal es la reedición del cuatripartito". "Entendemos que el acuerdo programático tiene un recorrido y que tenemos que profundizarlo entre todos, más allá de las elecciones de mayo", ha indicado.

Con vistas a las próximas elecciones, Eduardo Santos ha explicado que las personas inscritas en Podemos han apoyado que la formación morada explore en Navarra "la vía de las confluencias con partidos que puedan ser afines o hermanos", si bien no ha concretado contactos con ninguna sigla, aunque ha precisado que "como fuerza mayoritaria dentro de ese espacio nos corresponde un liderazgo a la hora de plantear el diálogo".

Además, ha advertido de que antes de "hablar de listas hay que hablar de programa, de si tenemos objetivos comunes, y desde nuestro punto de vista el objetivo es construir un espacio fuerte dentro del movimiento popular en Navarra y a partir de ahí tratar de hegemonizar el cambio". "Para llegar ahí, tenemos que recorrer un camino. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte en ese sentido y están todas las puertas abiertas", ha dicho.

"CUATRO TRÁNSFUGAS NO SON UN ACTOR SIGNIFICATIVO"

Por otro lado, Eduardo Santos se ha referido también, a preguntas de los periodistas, a la situación de Podemos en el Parlamento de Navarra, tras el cambio de nombre y la división del grupo, asunto que considera que no debería tener impacto electoral en el partido. "Podemos es el actor, no entendemos que cuatro tránsfugas en el Parlamento sean un actor significativo a la hora de plantear lo que tiene que ser el futuro de este espacio político en Navarra. Son ellos los que tienen que responder qué quieren hacer con su acta y con su vida personal y política", ha indicado.

Además, ha señalado que "la gente no es tonta y valora proyectos". "Podemos es un partido con un proyecto clarísimo, lo pone encima de la mesa y lo explica. Yo compararía proyectos, pero no puedo comparar un proyecto con un no proyecto", ha dicho.

NO HA DECIDIDO SOBRE SU CANDIDATURA

Podemos comenzará en noviembre el proceso de primarias para designar a sus candidatos al Parlamento de Navarra y a los principales ayuntamientos de la Comunidad foral.

Por el momento, Eduardo Santos ha asegurado, sobre si optará a encabezar la lista al Parlamento, que es algo que no tiene "ni siquiera pensado ni decidido". "Tenemos pendiente un debate más allá de caras para saber quién puede llevar adelante mejor ese proyecto en las diferentes instituciones. Es la primera vez que nos vamos a presentar en las elecciones municipales y eso va a suponer una consolidación y un esfuerzo como partido para implantarse en toda la Comunidad foral. Hay que hacer un planteamiento global que va más allá de mi mismo", ha afirmado.

COMIENZO DE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

Patricia Ruiz de Irízar ha explicado que los días 21 y 22 de septiembre se celebrará el Cuarto Encuentro de Podemos Navarra, en Burlada, que servirá para comenzar con la elaboración del programa electoral para 2019, "empezando por tres ámbitos fundamentales: equilibrio territorial de Navarra, sostenibilidad y ecología, y desigualdad social".

Además, como tareas para lo que queda de legislatura, Ruiz de Irízar ha incidido en la importancia de aprobar en el Parlamento de Navarra las leyes de igualdad, de derechos culturales, de vivienda y de familias monomarentales, y ha reclamado que todas ellas cuenten con "un presupuesto adecuado para poder ponerlas en marcha".

"ARANZADI NO ES PODEMOS"

Al margen de los asuntos de política foral, Eduardo Santos ha abordado también la situación del Ayuntamiento de Pamplona, tras la salida de Aranzadi del Gobierno municipal y, en primer lugar, ha precisado que "Aranzadi no es Podemos, lo que quiere decir que Aranzadi toma sus propias decisiones y que no las consulta con Podemos".

No obstante, sí ha planteado que "es deseable que entre las fuerzas que apoyan el cambio exista siempre un diálogo que permita avanzar sin estridencias".