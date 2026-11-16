Podemos Navarra reclama "memoria democrática para "no repetir procesos de deshumanización"

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Navarra ha defendido que la "memoria democrática" debe ocupar un "lugar central" en el debate político de las elecciones generales del 29 de noviembre para "no repetir procesos de deshumanización" y ha criticado el anuncio del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de derogar la ley de memoria democrática y sustituirla por una ley de concordia si llega al Gobierno.

En una nota con motivo de la campaña electoral, Virginia Alonso, candidata de Podemos Navarra al Congreso, ha advertido de que "no podemos permitir que se dé marcha atrás en los derechos de las víctimas del franquismo". "La memoria democrática exige verdad, justicia y reparación. Exige investigar los crímenes de la dictadura, acabar con la impunidad y reconocer a quienes defendieron la democracia y la legalidad republicana", ha subrayado.

En este sentido, Alonso ha asegurado que la ley de memoria democrática "debería ser una garantía para no repetir procesos de deshumanización".

Podemos ha explicado que su posición en esta materia pasa por "ampliar las garantías de la ley vigente y avanzar en el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas".

La formación morada ha destacado además que ha reclamado el derribo del Monumento a los Caídos de Pamplona, "una reivindicación sostenida durante años por la ciudadanía a través de movilizaciones y demandas públicas". Alonso ha criticado "el cambio de posición de algunas fuerzas políticas de izquierda que habían defendido su desaparición y que ahora apuestan por una resignificación". "No se puede hablar de participación democrática cuando se excluye precisamente la opción que la ciudadanía lleva años reclamando. No queremos resignificar un símbolo de exaltación del franquismo, queremos que se cumpla el compromiso de derribarlo", ha afirmado la candidata.

Podemos ha apuntado al derribo del Monumento a los Caídos como "un compromiso irrenunciable del antifascismo".