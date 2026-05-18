Podemos pide que Contigo-Zurekin deje el Gobierno de Navarra

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Fátima Andreo, miembro del Consejo de Coordinación de Podemos Navarra, ha pedido este martes que Contigo-Zurekin, coalición de la que forma parte su partido, abandone el Gobierno de Navarra.

"Con los incumplimientos que ha habido del acuerdo programático, sobre todo en temas que a nosotros nos resultan fundamentales, como son la educación pública o el tema medioambiental, pensamos que tendríamos que salir de este Gobierno", ha señalado Andreo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la reunión entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para abordar las discrepancias que han surgido entre los socios por el cierre de aulas educativas.

Fátima Andreo ha añadido que "nuestros socios de Contigo no están de acuerdo" con la petición de Podemos de abandonar el Ejecutivo, "con lo cual, no podrá llevarse a cabo, pero nosotras pensamos que este Gobierno igual no es nuestro lugar".