Policía Foral alerta de un posible intento de estafa con pruebas del coronavirus

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha advertido, a través de su perfil de Twitter, de un posible intento de estafa, sobre todo en pueblos y a personas de edad avanzada, por parte de individuos que estarían ofreciendo supuestas pruebas del coronavirus.

El Gobierno de Navarra ha informado en esta misma red social que Las pruebas domiciliarias del coronavirus las realiza el personal de Salud debidamente identificado. Y ha llamado a denunciar a la Policía Foral en caso de tener constancia de personas que dicen efectuar estas pruebas en nombre de otras entidades.

Por su parte, Cruz Roja ha señalado que no acude a domicilios sin cita previa y que no cobra in situ ningún servicio. Por ello, ha llamado a que, si se tiene constancia de estos casos, denunciarlo a los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad.