Policía Foral denuncia a dos hermanos en Tudela al dar ambos positivo en los controles tras un accidente

Imagen del accidente. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha denunciado a dos hermanos en Tudela al dar ambos positivo en los controles realizados tras sufrir un accidente. En concreto, el conductor, un joven de 20 años, ha chocado contra un camión y ha triplicado la tasa de alcohol permitida. Su hermano ha acudido en su auxilio en una furgoneta de reparto y ha dado positivo en el test indiciario de cocaína.

Según ha informado la Policía Foral, patrullas de la Brigada de Tráfico de la comisaría de Tudela han atendido este lunes, sobre las 8 horas, un accidente de tráfico en Tudela, en el kilómetro 95 de la Autovía del Ebro (A-68), donde un joven tudelano de 20 años ha sufrido una colisión por alcance contra un camión hormigonera.

A pesar del impacto, el conductor ha resultado ileso. Al realizarle las pruebas reglamentarias, ha arrojado una tasa de alcohol de 0,50 mg/L en aire espirado -lo que supera ampliamente su límite legal como conductor novel (0,15 mg/L)- y ha dado positivo en cocaína en el test indiciario de drogas. El joven conductor es investigado por un delito contra la seguridad vial al conducir influenciado y con una evidente sintomatología por la ingesta de bebidas alcohólicas.

Tras finalizar las diligencias del accidente, el hermano del implicado ha acudido al lugar con una furgoneta de reparto para hacerse cargo de él y de sus pertenencias. Al ser sometido a las pruebas establecidas por los agentes intervinientes, este segundo conductor también ha arrojado un resultado positivo en cocaína en el test indiciario. Por este motivo, los agentes han procedido a interponer la correspondiente denuncia y han inmovilizado la furgoneta de reparto en el propio lugar.