PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, adscritos al Grupo de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Alsasua y apoyados por el Grupo Operativo de Intervención (GOI) de Pamplona, detenían este miércoles a un varón de 35 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras desmantelar una plantación indoor de marihuana en una vivienda de Lakuntza.

La operación policial se puso en marcha a raíz de varias denuncias interpuestas por los vecinos, que alertaron de un trasiego constante de personas en visitas breves, ruidos de manipulación de herramientas y el transporte habitual de bolsas de gran tamaño, tanto a pie como por el garaje comunitario. Asimismo, la actividad generaba intensos olores a marihuana y productos químicos que se filtraban por los conductos de ventilación, causando irritación en las vías respiratorias, cefaleas y náuseas entre el vecindario.

Tras establecer diversos dispositivos de vigilancia y seguimiento, los investigadores corroboraron los hechos denunciados y comprobaron que el inmueble, aparentemente deshabitado, registraba un consumo eléctrico anómalo y muy elevado durante los meses de agosto y septiembre, compatible con los sistemas de riego e iluminación de un cultivo interior.

Con los indicios recabados, se solicitó a la autoridad judicial la correspondiente orden de entrada y registro. Durante la intervención y el registro autorizados los agentes detuvieron al morador del piso e incautaron un total de 121 plantas de marihuana, dos motores de extracción de gran potencia, lámparas especiales, ventiladores, sacos de abono y numerosas macetas.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la comisaría central de Policía Foral en Pamplona para la instrucción de las diligencias, quedando posteriormente a disposición judicial.