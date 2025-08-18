Policía Foral detiene durante el puente de agosto a tres personas implicadas en peleas

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido o imputado a 17 personas por la comisión de diferentes hechos delictivos, entre ellas ha arrestado a tres personas implicadas en sendas peleas: dos hombres en Pamplona, a quienes se les imputan lesiones tras la pelea en un bar de Iturrama, con un herido con brecha abierta en la ceja y policontusiones, y otro en San Adrián, por causar lesiones en una discoteca con un botellazo. La víctima sufrió una herida inciso contusa en la cabeza que requirió tres grapas, ha informado el cuerpo policial autonómico.

Además, por distintos delitos con mujeres como víctimas han sido detenidos cinco varones en Tudela (2), Murillo el Fruto, Berbinzana y Betelu, implicados en malos tratos y quebrantamientos de medidas cautelares de alejamiento.

Por peleas y discusiones se ha mediado en 24 localidades: Tafalla (agresión a conductor de autobús), Iturmendi (discusión por ruidos), Huarte (episodio de amenazas), Castejón (conflicto entre particulares), Estella-Lizarra (pelea multitudinaria), Tudela (persona causando problemas en salón de juego), Peralta (pelea en el polideportivo), Olazagutía (discusión de pareja), Alsasua (conflicto en albergue), Latasa (gresca por música alta), Murieta (conflicto por perro suelto), Pamplona (pelea en la calle Dr. Labayen), Mutilva (problemas con ex pareja), Tudela (conflicto vecinal), Olloqui (pelea entre padre e hijo), Agorreta (molestias desde una casa rural), Milagro (asunto de malos tratos), Burlada (pelea en vía pública), Ribaforada (problemas de convivencia entre familiares), Milagro (pelea por ajuste de cuentas), Irurita (conflicto vecinal), Murchante (pelea con armas blancas), Aizoáin (agresión a mujer) y Berriozar (amenazas entorno familiar).

Por delitos contra el patrimonio, han sido detenidas dos personas, una en Funes por el robo con fuerza de una cartera en el interior de una vivienda, con el autor que perdió su documentación al ser sorprendido y huir; y otra en Dicastillo por allanamiento de morada por parte de una persona a la que no dejan morar en el domicilio de un conocido e intenta acceder escalando y forzando una ventana.

Por otros delitos han sido detenidos tres varones: uno en Beriáin por requisitoria judicial, otro en Tafalla por tráfico de drogas (55 gramos de cocaína y 1.540 euros en su poder) y el tercero en Tudela por usurpación de estado civil al hacerse pasar por otra persona cuando fue interceptado por agentes municipales conduciendo un vehículo sin carné. Se trata de un varón de 27 años al que le constan 21 antecedentes policiales y en situación irregular.

SEGURIDAD VIAL

Por otro lado, el pasado miércoles, por la tarde principalmente, se daba inicio a la operación salida-retorno del puente de la Virgen, que finalizó este domingo a última hora. Desde el jueves por la tarde las patrullas han realizado diligencias en 41 accidentes viales (12 el jueves, 11 el viernes, 13 el sábado y 5 el domingo), de los que cinco se saldaban con heridos leves tras siniestros en Cizur Menor (A15), Funes (NA-6630), Valcarlos (N-135), Riezu (NA-700) y Tafalla (NA-8607). En el resto, daños materiales. La mayor siniestralidad se produjo en vías urbanas (8 accidentes), seguida de la PA30, con 3 colisiones, ha detallado la Policía Foral.

Cuatro conductores han sido citados para juicio rápido en distintos juzgados navarros por delitos de tráfico, todos ellos con alcoholemias de tasa penal tras intervenciones en Huarte (0,96 mgr/l en el casco urbano), Tudela (1,16 en la NA-160) y Villava (0,71 en el casco urbano). En Yesa (NA-2420) se imputaba a un conductor por pérdida de vigencia al carecer de puntos.

Las patrullas adscritas al Área de Tráfico y Seguridad Vial han realizado 30 controles preventivos de alcohol y drogas, con 2.541 etilometrías a otros tantos conductores y 60 pruebas de narcotest, de las que 4 resultaron positivas. Asimismo, se ha medido la velocidad de 2.205 vehículos mediante radar, iniciándose 33 expedientes sancionadores por infracción en la materia.