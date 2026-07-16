Policía Foral se incauta de una carabina, un cuchillo y una navaja en una pelea en Cadreita

Armas intervenidas. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral se ha incautado esta pasada madrugada de una carabina y munición para su suministro, un cuchillo de cocina de 30 centímetros de hoja y una navaja automática de 10 centímetros en una pelea entre un grupo de personas durante las fiestas de Cadreita.

La intervención ha tenido lugar a la 3.30 horas y al lugar han acudido patrullas de la Brigada de Protección y Atención Ciudadana de la comisaría de Policía Foral de Tudela. Durante la operación, los agentes han detenido a dos varones, uno de 29 años, a quien se le imputa un delito de tenencia dinámica de armas (navaja), y a otro de 18 años, a quien, tras abandonar el lugar y volver con una carabina, se le imputa un delito de amenazas graves.

El Grupo de la Policía Judicial de la Comisaría de Tudela continua las pesquisas para el esclarecimiento de los hechos y remitir el atestado al correspondiente juzgado.