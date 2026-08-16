Policía Foral incrementa los controles de seguridad y tráfico en las localidades que celebran sus fiestas patronales

Servicio especial de la Policía Foral con motivo del primer encierro del Pilón en Falces.
Servicio especial de la Policía Foral con motivo del primer encierro del Pilón en Falces. - POLICÍA FORAL
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 16 agosto 2026 10:20
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PAMPLONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral de Navarra ha incrementado los controles de seguridad ciudadana y de tráfico durante estos días en las localidades que celebran sus fiestas patronales.

El objetivo principal de este dispositivo especial es "garantizar la seguridad vial y ciudadana, previniendo conductas de riesgo y asegurando que las celebraciones se desarrollen con absoluta normalidad", destacan desde el cuerpo autonómico.

Los agentes han aumentado la vigilancia en los accesos a los municipios y en los cascos urbanos para evitar accidentes de tráfico, controlar el consumo de alcohol y drogas al volante, y prevenir altercados o delitos contra el patrimonio y las personas.

La Policía Foral ha llamado a la ciudadanía a "disfrutar de los festejos desde la corresponsabilidad, respetando las normas de convivencia y adoptando conductas prudentes en los desplazamientos por carretera". Asimismo, ha recordado que la colaboración ciudadana "es clave para lograr unas fiestas seguras para todos".

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