Policía Foral incrementa los controles de seguridad y tráfico en las localidades que celebran sus fiestas patronales

Servicio especial de la Policía Foral con motivo del primer encierro del Pilón en Falces. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral de Navarra ha incrementado los controles de seguridad ciudadana y de tráfico durante estos días en las localidades que celebran sus fiestas patronales.

El objetivo principal de este dispositivo especial es "garantizar la seguridad vial y ciudadana, previniendo conductas de riesgo y asegurando que las celebraciones se desarrollen con absoluta normalidad", destacan desde el cuerpo autonómico.

Los agentes han aumentado la vigilancia en los accesos a los municipios y en los cascos urbanos para evitar accidentes de tráfico, controlar el consumo de alcohol y drogas al volante, y prevenir altercados o delitos contra el patrimonio y las personas.

La Policía Foral ha llamado a la ciudadanía a "disfrutar de los festejos desde la corresponsabilidad, respetando las normas de convivencia y adoptando conductas prudentes en los desplazamientos por carretera". Asimismo, ha recordado que la colaboración ciudadana "es clave para lograr unas fiestas seguras para todos".