La Policía Foral inicia un dispositivo operativo específico en el Camino de Santiago

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha desplegado del 1 de abril y al 31 de octubre un dispositivo operativo específico para reforzar la protección del entorno del Camino de Santiago a su paso por Navarra.

Según han informado desde el cuerpo policial, en este periodo temporal "se produce un incremento notable" del número de personas que transitan por los distintos Caminos atraviesan la Comunidad foral en dirección a Santiago de Compostela, "lo cual implica la necesidad de reforzar la labor preventiva que durante todo el año ejerce la Policía Foral en este ámbito".

El objetivo principal de este servicio es el de "contribuir, por parte de la Policía Foral, a la seguridad de las personas y del patrimonio relacionados con el Camino de Santiago en Navarra". La actividad policial tiene lugar tanto en el propio Camino como en las localidades, áreas, zonas de descanso y albergues que hay a lo largo del mismo.

Este dispositivo forma parte del 'Plan de Trabajo Integral del Camino de Santiago en Navarra' para 2026, elaborado en respuesta al requerimiento del Acuerdo de Gobierno del 15 de mayo de 2019 en relación a la gestión y gobernanza del Camino de Santiago, y se enmarca dentro de la protección que da la Policía Foral al Camino durante todo el año.

Además de los servicios de vigilancia preventiva estática en puntos determinados del Camino y albergues, los agentes vigilarán el recorrido y aquellos tramos de vías abiertas a la circulación de vehículos a motor donde se produzca coincidencia con las rutas seguidas por peregrinos, tanto a pie como en bicicleta u otros medios de locomoción.

Como en años anteriores, agentes de protección medioambiental y de seguridad ciudadana mantendrán una vigilancia en el Camino, "velando por la seguridad de los peregrinos y dando parte a los organismos implicados de posibles deficiencias estructurales, de accesibilidad o de señalización".

Igualmente, se controlarán posibles afectaciones a los elementos de patrimonio histórico y cultural a lo largo del Camino. También se mantendrán entrevistas con los responsables de los albergues, para informar y asesorar sobre medidas de seguridad, "todo ello en colaboración y comunicación con el resto de cuerpos policiales involucrados".

Tanto las unidades de policía judicial (en sede policial) como las unidades de seguridad ciudadana (in situ) recogerán denuncias por los posibles delitos cometidos asociados al Camino de Santiago. Las Comisarías por las que discurre el Camino de Santiago, son Pamplona, Tudela, Estella/Lizarra, Elizondo, Sangüesa y Altsasu/Alsasua.

En el despliegue de este Dispositivo Operativo participan unidades de las cinco Áreas que componen la estructura de la Policía Foral: Seguridad Ciudadana, Seguridad Vial, Seguridad Interior y Policía Administrativa, Investigación Criminal e Inspección General.

Desde la Policía Foral recomiendan seguir las indicaciones del Camino, y en caso de extravío, aconsejan tratar de reorientarse y regresar a la vía marcada. Si surge niebla, recomiendan parar y buscar refugio.

Se aconseja llevar ropa adecuada para la marcha, incluida ropa y material para caso de condiciones climatológicas adversas, y tener siempre provisiones de agua y alimentos energéticos.

Se recomienda llevar el móvil con la batería cargada, y haber dejado los datos en el albergue de pernoctación, incluyendo previsión de la etapa que tiene previsto hacer hasta el siguiente albergue.

En caso de emergencia de cualquier tipo, o de detectar personas o vehículos sospechosos, se aconseja avisar a Policía Foral, a través del teléfono de emergencias 112, informando, "en la medida de lo posible, de aquellos datos que permitan dar una respuesta más eficaz a la misma". En caso de ser víctima de algún delito, se emplaza a denunciar el hecho.

La ruta del Camino de Santiago atraviesa Navarra del noreste al suroeste, y con más de 42.000 peregrinos en 2025, "constituye un eje socioeconómico y cultural de importante valor para toda la comunidad".

Navarra forma parte de cinco rutas jacobeas que discurren por las áreas policiales de Pamplona, Tudela, Estella, Elizondo, Sangüesa y Alsasua: el Camino Francés, que parte de San Juan de Pie de Port y sale de Navarra por Viana, con la variante de la rama del Camino Francés por Somport, que entra a Navarra por Sangüesa y enlaza con el principal en la localidad de Puente la Reina; el Camino Baztanés, que entra desde Francia por Urdax y enlaza con el Camino Francés en Pamplona; el Camino del Ebro, entre Cortes y Alfaro, pasando por Tudela; y el Camino de la Sakana, que discurre entre Irurtzun y Ziordia.

Desde el año 2019, por parte del Gobierno de Navarra se impulsa un Plan de Trabajo con la aportación de diferentes Departamentos del mismo y diferentes asociaciones relacionadas con el Camino de Santiago.

El objetivo general de dicho Plan es "la promoción y el desarrollo del Camino de Santiago acorde a la importancia turística, y económica que tiene en nuestra comunidad".

Dentro de esta participación multidepartamental se ha confeccionado el Plan Especial de Seguridad de la Policía Foral para el 'Camino de Santiago', fruto del cual nace el presente dispositivo operativo.