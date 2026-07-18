Policía Foral intensifica la vigilancia en las carreteras navarra por el cambio de quincena

Control de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha intensificado los controles en las carreteras navarras con motivo de la operación salida y retorno por el cambio de quincena del mes de julio. Ante el notable incremento de desplazamientos previsto para estas jornadas, el cuerpo policial ha reforzado la vigilancia en las vías navarras para "garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes".

En el marco de este operativo en las carreteras de la Comunidad foral, patrullas de la división de Seguridad Vial de la comisaría de Tudela han llevado a cabo un control preventivo en la AP-15, en el punto kilométrico 0. Se han detectado dos conductores con resultado positivo en los test de estupefacientes por consumo de anfetaminas y cannabis. En ambos casos, se requirió la presencia de otros conductores habilitados para hacerse cargo de los vehículos y evitar su inmovilización.

Además, se notificó una denuncia administrativa a un ocupante de un vehículo por no hacer uso del cinturón de seguridad. Y los agentes procedieron a la incautación de sustancias estupefacientes a otro de los conductores.

CONSEJOS DE LA POLICÍA FORAL

Desde la Policía Foral se recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener la máxima prudencia al circular por las vías navarras durante este fin de semana de alta densidad de tráfico. Se pide así que no se consuman alcohol ni drogas si se conduce, que se asegure de que todos los pasajeros utilicen correctamente el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil, se descanse cada dos horas o cada 200 kilómetros para mantener la atención en la conducción y se adecue la velocidad a las condiciones de la vía y mantenga siempre la distancia de seguridad.

La Policía Foral continuará con estos controles preventivos en diferentes puntos de la red viaria navarra durante todo el verano para asegurar el correcto desarrollo de los desplazamientos estivales.