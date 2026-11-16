Policía Foral intercepta en la AP-15 un camión que circulaba dando bandazos gracias al aviso de una conductora

Imagen de la incidencia. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Foral interceptó este domingo a un camión que circulaba de manera temeraria por la Autopista de Navarra (AP-15) y cuyo conductor dio positivo en consumo de drogas.

Los hechos ocurrieron sobre las 20 horas cuando una conductora contactó con el teléfono de emergencias 112 (SOS Navarra) para dar aviso. Esta alerta ciudadana al 112 permitió desplegar un dispositivo con patrullas de la Brigada de Seguridad Vial y de la Brigada de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Tudela, que detuvieron el vehículo en el peaje de Marcilla.

El conductor arrojó un resultado positivo en cocaína y opiáceos, por lo que el camión quedó inmovilizado en el lugar. Desde Policía Foral destaca una vez más el papel decisivo de la colaboración ciudadana en la seguridad vial, que permitió interceptar el vehículo.