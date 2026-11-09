Policía Foral intercepta armas prohibidas y objetos peligrosos en dos intervenciones preventivas

Imagen del material interceptado - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detectado y retirado de la calle varias armas prohibidas y objetos peligrosos en dos intervenciones preventivas realizadas recientemente.

Estas actuaciones puntuales, que forman parte de la vigilancia rutinaria para "garantizar la buena convivencia en espacios públicos y zonas de ocio", concluyeron con la correspondiente incautación del material y la tramitación de las denuncias pertinentes.

Desde el cuerpo policial han puesto en valor la "efectividad" de los controles ordinarios de seguridad ciudadana que se realizan habitualmente en la Comunidad foral y han recordado a la población la normativa vigente para ofrecer pautas de actuación.

Entre los objetos que legalmente no se pueden portar en la vía pública se encuentran las armas blancas que exceden las dimensiones permitidas, las navajas automáticas, los puñales de doble filo, puños americanos o elementos contundentes (como bates o herramientas cuando se llevan en contextos de ocio sin ninguna justificación laboral o lógica).

La Policía Foral recuerda que estas intervenciones se amparan en el cumplimiento del Reglamento de Armas y de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. La legislación prohíbe explícitamente portar, exhibir o usar estos instrumentos fuera del entorno doméstico o profesional.

El objetivo de la norma es "eminentemente preventivo: evitar que una discusión o un desencuentro menor pueda escalar a mayores por el hecho de que alguien lleve un objeto peligroso encima". Incumplir esta regulación conlleva la incautación del objeto y sanciones económicas que parten de los 601 euros.

CONSEJOS

Además de la labor policial preventiva, la Policía Foral destaca que "el civismo y la prudencia son las mejores herramientas". Ante la localización o sospecha de que una persona porte un objeto peligroso, se aconseja priorizar la seguridad y evitar el conflicto: "no se debe recriminar nada a la persona ni intentar mediar, lo correcto es alejarse del lugar con normalidad".

La manera "más eficaz de colaborar" es llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112. Facilitar "datos sencillos" como la calle exacta, la dirección en la que camina la persona o el color de su ropa permite a la patrulla más cercana personarse en el lugar y realizar la comprobación "de forma segura".

Si la situación se observa dentro de un establecimiento comercial o de ocio, se recomienda avisar "discretamente" a los responsables o al personal de seguridad para que dicho personal coordine la llamada con el cuerpo policial.

Además, se emplaza a "colaborar con naturalidad" si se coincide con un control preventivo en la vía pública, siguiendo las indicaciones de los agentes de la Policía Foral.