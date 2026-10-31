Policía Foral llama a la responsabilidad en Halloween: "El anonimato que dan las máscaras no garantiza la impunidad"

Archivo - Un vehículo de la Policía Foral en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la noche de Halloween, la Policía Foral de Navarra reforzará la vigilancia en los municipios de la Comunidad foral con el objetivo de "garantizar una noche de ocio seguro, evitando que las gamberradas empañen una jornada festiva".

La Policía Foral recuerda que "el anonimato que dan las máscaras o los disfraces no garantiza la impunidad. Los actos vandálicos contra el mobiliario urbano o propiedades privadas no son bromas, sino infracciones con consecuencias reales".

Así, ha destacado que los jóvenes "deben saber que sus actos tienen consecuencias jurídicas. El gamberrismo digital o a pie de calle no sale gratis". Por su parte, ha recordado que los progenitores responden civil y económicamente de los daños materiales y destrozos que cometan los menores a su cargo.

Por ello, ha llamado al "respeto al vecindario". "Celebrar y pasarlo bien es totalmente compatible con respetar el descanso de los demás. Hay que moderar el ruido y las voces en la calle, especialmente a partir de la medianoche, y evitar ocupar portales o zonas comunitarias", señalan desde el cuerpo autonómico.

Igualmente, han subrayado que el 'truco o trato' "no es vandalismo". "El lanzamiento de huevos, harina o pintura contra fachadas, autobuses o vehículos particulares provoca daños costosos y situaciones de peligro. Divertirse nunca debe ser a costa de dañar lo de los demás", ha remarcado.

Por otro lado, ha recomendado, si se usan máscaras que reduzcan la visión o disfraces oscuros, extremar la precaución al cruzar las calles. Los complementos del disfraz no deben ser punzantes "ni generar una alarma real en la vía pública".

La Policía Foral ha agradecido la colaboración de las familias navarras para que Halloween "sea una noche de diversión, civismo y convivencia". Ante cualquier problema o emergencia, recuerda que está disponible a través del 112 / SOS Navarra.