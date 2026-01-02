Policía Municipal de Pamplona amplía su presencia en redes sociales inaugurando perfil en Instagram

Perfil de Instagram de la Policía Municipal de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona arranca el año 2026 uniéndose a Instagram, donde ya está presente como @policia_municipal_pamplona. Al igual que viene haciendo desde hace años en la red social X (@PoliciaPamplona), el cuerpo policial informará también a través de su nuevo perfil sobre las alteraciones de tráfico que se presenten cada día en la ciudad; trazados y horarios de manifestaciones o eventos que puedan afectar a la circulación por la ciudad, así como contenidos de información-servicio para la ciudadanía.

El nuevo perfil en Instagram de la Policía Municipal servirá igualmente para dar difusión a las actividades y servicios que ofrece el cuerpo policial, informaciones, balances, operaciones vinculadas a la seguridad ciudadana y el tráfico. Así, está previsto que, en este canal, gestionado desde el propio cuerpo local, se realicen también labores de sensibilización mediante videos del trabajo de las diferentes unidades de Policía Municipal, según ha informado el Ayuntamiento.

Este nuevo espacio en redes sociales servirá también para dar a conocer el contenido de charlas, foros y formaciones en las que habitualmente participan agentes de Policía Municipal con el objetivo de sensibilizar o dar a conocer determinados asuntos de interés, tanto para el público en general, como para otros específicos como el alumnado de los centros escolares o las personas mayores de la ciudad.

El nuevo perfil del cuerpo policial en Instagram será, además, una vía directa con los vecinos de la ciudad para transmitirles consejos y recomendaciones de seguridad tanto en el día a día como en situaciones especiales a lo largo del año. Además, este nuevo espacio digital será un lugar de difusión de los trámites disponibles para la ciudadanía que involucren a Policía Municipal, ha añadido el Consistorio.