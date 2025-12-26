La Policía Municipal de Pamplona detiene a trece personas en Nochebuena y Navidad

Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido en Nochebuena y Navidad a trece personas por diversos delitos tras registrar 15 denuncias en la Oficina de Atención Ciudadana.

En estas dos jornadas la Policía Municipal ha realizado un total de 188 intervenciones, 39 de ellas por problemas de convivencia y 12 de estas por peleas en la vía pública. Además, la presencia policial ha sido necesaria en 18 situaciones de ayuda a personas que se encontraban en necesidad, muchas de ellas por sobreingesta de alcohol en la vía pública, según ha informado la Policía Municipal.

En lo que respecta a seguridad vial, durante estos dos días se han atendido ocho accidentes de tráfico que han producido daños materiales. Por uno de esos accidentes, una salida de vía ocurrida sobre las 4.50 horas del viernes en la calle Eladio Cilveti, el conductor deberá acudir al juzgado tras arrojar una tasa de alcohol por encima de lo permitido. Además, un conductor ha sido investigado por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otro denunciado administrativamente tras dar positivo.

En el ámbito penal, en la Oficina de Atención Ciudadana se han recogido quince denuncias que han conllevado la detención de trece personas acusadas de diversos delitos. Sobre las 15 horas del día 24, en la plaza Príncipe de Viana, fue detenido un hombre de 24 años por resistencia y desobediencia. Ese mismo día, a las 16.05 horas, en el barrio de San Juan, fue arrestado un varón de 25 años por pesar sobre él una orden de búsqueda, detención y personación por el juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona.

A las 18 horas del miércoles se detuvo a un hombre de 36 años por malos tratos en el ámbito familiar en el barrio de San Jorge. En el barrio de la Rochapea fue detenida una persona de 28 años tras amenazar a los viandantes con un objeto punzante.

Ya el día 25 de diciembre fueron detenidas tres personas de 21, 22 y 24 años por un delito de robo con violencia y lesiones en el barrio de Iturrama. A las 5.30 horas fue detenida una persona de 23 años por agresión sexual (tocamientos) en el Casco Antiguo. Sobre las 8 horas la Policía Municipal arrestó a un joven de 21 años por malos tratos en el ámbito familiar. A las 20.45 horas fue arrestado un varón de 29 años por desobediencia grave en la Txantrea.

Finalmente, esta madrugada, a las 04.10 horas, ha sido detenido un joven de 19 años en el Casco Antiguo por agresión sexual (tocamientos). También han sido arrestadas otras dos personas, de 20 y 26 años, por un delito de lesiones.