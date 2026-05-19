Policía Municipal de Pamplona ha intervenido en once bajeras ocupadas a lo largo de este año

Actuación de la Policía Municipal. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Policía Municipal de Pamplona ha intervenido en lo que va de año en once bajeras de la ciudad, que han sido ocupadas de forma irregular y son usadas como vivienda. En los cuatro primeros meses de este 2026, han realizado un total de 47 intervenciones, alertados por quejas ciudadanas o por iniciativa propia. En todas ellas, se ha procedido a identificar a las personas que en ese momento estaban en el local.

Diez de las once bajeras controladas ya estaban ocupadas en 2025. Solo una de ellas ha sido ocupada este año, en el mes de febrero. Las bajeras se encuentran repartidas en varios barrios de la ciudad. Así, tres de ellas se ubican en San Jorge, otras dos en Azpilañaga, una en Santa María la Real y cinco de ellas en el barrio de Rochapea y San Pedro.

Las intervenciones han sido reiteradas en todas ellas, pero sin duda el mayor número se ha dado en el local ubicado en la calle Río Alzania, número 11, a donde Policía Municipal acudió en trece ocasiones, identificando a siete personas. No obstante, esta bajera está ya desocupada por orden judicial, ha indicado el Ayuntamiento.

El número de intervenciones en cada ubicación varía, entre una y cuatro, según los casos, si bien en un local ubicado en la calle Anselmo Goñi ya se ha intervenido en nueve ocasiones, con la consiguiente identificación de ocho personas. En todos estos casos, las bajeras se utilizan como vivienda sin tener licencia para ello, lo que ha supuesto la intervención de agentes de Policía Municipal.

CAEN UN 25% LAS DENUNCIAS POR USURPACIÓN

Al margen de estos datos, de enero a abril de este año, se han recibido un total de seis denuncias por delitos de allanamiento de morada y otras 21 por usurpación de inmuebles, si bien eso no significa que permanezcan ocupados. Las denuncias de usurpación reflejan una caída del 25% con respecto a las registradas en 2025, cuando fueron 28. En cuanto a los datos de allanamientos, la cifra es similar, ya que hace un año se registraron cinco casos.

Los allanamientos este año se han producido en el II Ensanche, Ezkaba, San Jorge, Casco Antiguo, San Juan y Txantrea. Por su parte, las denuncias por delitos de usurpación se han producido en Azpilagaña, Rochapea, Iturrama, Casco Antiguo, Milagrosa, San Jorge y San Pedro.