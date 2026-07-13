Policía Nacional auxilia en Pamplona a una turista estadounidense que se asfixiaba por una alergia alimenticia

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la Jefatura Superior de Pamplona. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional socorrieron, el pasado día 7, a una turista estadounidense que accidentalmente ingirió un producto alimenticio que contenía frutos secos a los que era altamente alérgica.

Los agentes, que se encontraban prestando servicio de acompañamiento a una personalidad, fueron alertados por varios ciudadanos que acompañaban a la mujer, quien presentaba ya una grave anafilaxia con cierre de las vías respiratorias y respiraba con mucha dificultad.

Procedieron a solicitar una ambulancia a través de la Sala CIMAC 091 pero ante la urgencia de la situación procedieron a trasladarla hasta el punto de asistencia sanitaria más cercana localizada en el Paseo Sarasate al que llegó sin consciencia. La afectada fue atendida y se encuentra fuera de peligro, según ha informado la Policía Nacional en una nota.