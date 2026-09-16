Los polígonos industriales de Viana y Villatuerta, los primeros en Navarra en obtener la Q de calidad del CEPE

De izquierda a derecha: Javier Aiape y Mª Luisa Elguea (LASEME), el presidente de la CEPE, Alejandro Rubia; la alcaldesa de Viana, Yolanda González, y el director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras, Iñigo Arruti. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los polígonos de La Alberguería, en Viana, y San Miguel, en Villatuerta, son las primeras áreas industriales en Navarra en obtener la Q de Calidad de Polígono Empresarial, que otorga la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE).

El director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras del Gobierno de Navarra, Iñigo Arruti, ha participado este miércoles en el acto de entrega de las certificaciones, en el que también han intervenido la presidente de CEPE, Alejandro Rubia; la gerente de la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (LASEME) y su director de Estrategia Territorial, Javier Aiape. Además, han estado presentes la alcaldesa de Viana, Yolanda González, y la alcaldesa de Villatuerta, Mª José Calvo.

Según ha manifestado Iñigo Arruti durante el acto, "el suelo industrial es una infraestructura estratégica para la política industrial de Navarra. No se trata únicamente de disponer de espacios para nuevas implantaciones, sino de conseguir que nuestras áreas industriales evolucionen, se modernicen y ofrezcan las condiciones que necesitan las empresas para desarrollar su actividad, invertir y crecer".

Tal como ha añadido, estos objetivos, y los instrumentos para alcanzarlos, "están ya desarrollados" en el proyecto de ley foral de Industria y Fomento Empresarial que se está tramitando en la actualidad.

MEJORA DE LA CALIDAD

La obtención de la Q de Calidad ha estado promovida por LASEME, que ha actuado como representante de las empresas y como interlocutora con los ayuntamientos y las administraciones implicadas. La certificación supone el reconocimiento de un proceso de mejora, pero también de un modelo de gobernanza basado en la colaboración entre empresas, entidades locales, administraciones y organización empresarial.

La Q de Calidad establece estándares específicamente adaptados a las características y necesidades de los polígonos y áreas empresariales. La evaluación realizada contempla cuestiones relacionadas con el estado y mantenimiento de los viales y accesos, la señalización y seguridad, la limpieza y recogida de residuos, la organización y gestión del área empresarial, la sostenibilidad y eficiencia energética, la conectividad y digitalización y la capacidad de coordinación entre empresas y administraciones.

El polígono de La Alberguería, en Viana, cuenta con aproximadamente 741.000 m2 de superficie industrial y 118 empresas implantadas, además de una ubicación estratégica próxima a Logroño y conectada con importantes ejes viarios. Por su parte, el polígono de San Miguel, en Villatuerta, dispone de aproximadamente 474.000 m2 y alberga 58 empresas. Se trata uno de los principales espacios de actividad económica del entorno de Estella y del corredor de la A-12.