Se pondrá en marcha en verano una nueva atracción de barcos teledirigidos en la zona del lago de Sendaviva

La consejera Esnaola presenta a los medios de comunicación las últimas novedades de las instalaciones de Sendaviva para la presente temporada . - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha presentado este lunes algunas de las novedades del Parque de Naturaleza Sendaviva para la temporada 2026, que arranca el próximo jueves, 19 de marzo. Lo ha hecho durante una visita a las instalaciones, en las que ha trasladado además los datos de afluencia con los que contó el parque el pasado año: 188.365 visitantes, lo que supone un incremento de más del 11% respecto a las personas recibidas en 2024.

Esnaola ha destacado también el impacto económico de Sendaviva en la Comunidad foral, que se ha situado en 5,8 millones de euros. Asimismo, ha valorado positivamente el gasto directo que el parque ha realizado en Navarra, que ha superado los 25 millones, casi 3 millones de los cuales invertidos en proveedores navarros. En el ámbito del empleo, por su parte, el parque ha supuesto un total de 257 puestos de temporada, más los 70 empleos anuales que mantiene el propio parque, ha añadido.

Respecto a las novedades compartidas por la consejera para esta temporada, se encuentra la incorporación de una nueva atracción, unos barcos teledirigidos que se pondrán en marcha en la zona de lago, y cuya apertura está prevista para los meses de verano. En opinión de Esnaola, con esta nueva incorporación Sendaviva "mantiene su apuesta por consolidar un modelo de parque de naturaleza, educación y ocio familiar, reforzando la experiencia del visitante".

Otras de las novedades de la temporada 2026 son la nueva rotulación de las atracciones, integrada en la identidad visual del parque, así como la renovación de la cartelería de la flora y fauna. Se actualizado también de forma integral la señalética del parque con un diseño más coherente e integrado en el entorno natural.

En cuanto a los servicios, se ha incorporado una nueva empresa de restauración, Baserriberri, y se ha introducido además una nueva propuesta gastronómica en el Restaurante de las Aves, que combina menú y espectáculo. Ha detallado Esnaola también durante la visita que se ha implantado un nuevo sistema digital de pedidos en los puntos de restauración, orientado a mejorar la experiencia del visitante y agilizar el servicio.

También está prevista para la temporada 2026 la puesta en marcha de un nuevo Plan de Accesibilidad, desarrollado en colaboración con la Fundación Iddeas. Asimismo, se ha presentado SendaNatura, una nueva experiencia de naturaleza a parque cerrado para días sin apertura al público general.

Por último, también ha señalado Esnaola que se han habilitado nuevas instalaciones para las atracciones 'El ciclo del huevo' y 'La vaca y el granjero', ambas ubicadas en la zona de La Granja.

En la visita, la consejera ha estado acompañada por el alcalde de Arguedas, José Luis Sanz; el alcalde de Valtierra, Manuel Resa; el alcalde de Ribaforada, Tirso Calvo; la alcaldesa de Marcilla, María Esther Villanueva; la alcaldesa de Cortes, Conchi Ausejo; el director gerente de NICDO, Ramón Urdiáin; la directora gerente de Consorcio EDER, Sandra Calvo; el presidente de la Comunidad de Bardenas Reales, José María Agramonte; el gerente de Sendaviva, Mikel Lacoma; y representación del Ayuntamiento de Tudela.

'EL ORIGEN'

La consejera Esnaola ha expuesto que las nuevas propuestas de la temporada se suman a la apertura de 'El Origen', la atracción que el parque estrenó a finales de julio del pasado año, y que supuso una de las primeras instalaciones de estas características en España. Como ha explicado, se trata de "una atracción inmersiva, que transporta a los visitantes a los inicios de la humanidad, y que utiliza tecnología 3D y video 360º con sonido envolvente para narrar, a través de cinco escenarios, la evolución humana y su relación con la naturaleza, incluyendo parajes como las Bardenas Reales".

La atracción está equipada con 14 proyectores de última generación, que alcanzan una potencia total de 105.000 lúmenes, y un sistema de audio envolvente distribuido en 12 canales con diseño de sonido 3D. Todo ello se complementa con efectos visuales y sonoros sincronizados que "refuerzan la sensación de realismo y presencia".

La experiencia se desarrolla en una sala de más de 252 metros cuadrados, donde las personas visitantes viven en primera persona una historia visual narrada en más de 20,5 millones de píxeles. A través de esta tecnología, 'El Origen' propone "una reflexión visual sobre la evaluación del ser humano frente a una naturaleza primero hostil y después aliada, que ha sido clave para su desarrollo y supervivencia".

La atracción fue concebida por Ángel Sandimas, artista navarro multidisciplinar que combina la creación de espacios arquitectónicos con el diseño de contenidos digitales avanzados, tanto para entornos museográficos como para proyectos audiovisuales y de efectos especiales. Sandimas está considerado uno de los referentes nacionales en su ámbito, siendo el primer artista español en proyectar su trabajo en el emblemático Teatro Bolshoi y en los tres teatros de la Plaza Teatralnaya de Moscú, según ha informado el Gobierno foral.

Durante la visita, la consejera ha podido visitar 'El Origen' junto al propio Sandimas, además de junto al resto de asistentes.