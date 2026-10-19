El PP de Navarra denuncia pintadas a favor de ETA en su sede y dice que no le van a "amedrentar"

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Navarra ha condenado la aparición de pintadas a favor de la banda terrorista ETA en la fachada de su sede en Pamplona, entre ellas una con el mensaje 'Gora ETA M', y ha anunciado que interpondrá una denuncia por estos hechos.

Desde el PP de Navarra han condenado en una nota "estos actos de intimidación que se producen apenas unos días después de los episodios violentos de la 'kale borroka' en Pamplona" en las protestas contra una convocatoria del activista Vito Quiles: "No podemos permitir que se normalicen las amenazas, la violencia y la exaltación de una banda terrorista que tanto sufrimiento ha causado en nuestra comunidad".

El presidente del PP de Navarra, Sergio Sayas, ha asegurado que "somos conscientes de que a algunos les molesta nuestra presencia y que defendamos nuestras ideas con claridad, pero que tengan una cosa clara, aquí vamos a seguir". "No nos van a amedrentar ni van a conseguir que dejemos de defender nuestros principios", ha afirmado.

"Quienes pretenden imponer sus ideas mediante amenazas e intimidaciones deben tener claro que no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a seguir trabajando con la misma determinación por una Navarra en la que todos podamos defender nuestras ideas en libertad", ha añadido Sayas.

Por último, desde el Partido Popular de Navarra han señalado que estos hechos "no pueden quedar impunes" y han anunciado que interpondrán la correspondiente denuncia para que "se investigue lo sucedido y se identifique a sus responsables".