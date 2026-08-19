El PPN dice que "Navarra está colapsada" y "no puede alojar a un menor migrante más"

Archivo - El presidente del PPN, Javier García (i), y el secretario general, Sergio Sayas, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPN, Sergio Sayas, ha afirmado este miércoles que "Navarra está colapsada en sus centros de menores" y ha señalado, en relación a la reciente llegada de migrantes a Ceuta, que la Comunidad foral "no puede alojar a un menor migrante más".

En una rueda de prensa, Sergio Sayas ha asegurado que "María Chivite tiene que tener claro que es la presidenta de Navarra y tiene que defender los intereses de Navarra y no los intereses de Pedro Sánchez". "Navarra no puede acoger más menores no acompañados porque no tiene recursos y además Navarra no está dispuesta a pagar las consecuencias de una política migratoria de puertas abiertas, ni la sumisión de Pedro Sánchez a Marruecos y de María Chivite a Pedro Sánchez", ha indicado.

El secretario general del PPN ha afirmado que la entrada de miles de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio "no ha sido un movimiento migratorio sino un asalto que ha puesto en juego la frontera y la seguridad nacional". "Frente a ello nos hemos encontrado con un Pedro Sánchez que ha decidido irse de vacaciones y pegarse toda esta crisis de soberanía y de seguridad nacional repanchingado en una hamaca. Es una vergüenza, es una indignidad, que el presidente del Gobierno haya hecho una dejación de funciones, y que el Gobierno de España haya estado desparecido de Ceuta y con una falta de compromiso absoluto a la hora de prestar servicio y de atender a la gente de Ceuta, que es tan española como los demás", ha señalado.

Sergio Sayas ha afirmado que el Gobierno de España quiere que "esta dejadez y esta sumisión de Pedro Sánchez hacia Marruecos la paguemos las Comunidades Autónomas, y la señora Chivite se ha mostrado la más disponible para acatar las órdenes de Pedro Sánchez, y en lugar de ponerse a defender los intereses de Navarra, una vez más se ha puesto a defender los intereses de Pedro Sánchez, y ha ofrecido Navarra para acoger menores no acompañados".

Ante ello, el dirigente 'popular' ha asegurado que "Navarra no tiene capacidad para acoger más menores no acompañados y no la tiene porque todos los recursos están saturados". "En Navarra no cabe un menor inmigrante no acompañado más. Pero es que además Navarra no quiere pagar las consecuencias de una política migratoria de puertas abiertas ni quiere pagar la sumisión de Pedro Sánchez a Marruecos y la de María Chivite a Pedro Sánchez", ha señalado.

En ese sentido, el PP ha presentado una batería de iniciativas en el Parlamento de Navarra y en el Congreso de los Diputados para conocer información sobre la llegada de menores no acompañados. "Dónde piensa Chivite acoger a esos menores no acompañados en caso de que vengan a la Comunidad, en qué recursos piensa alojarlos, con qué dinero piensa financiarlos, en qué centros en concreto los piensa alojar y de qué localidad, si tienen capacidad para alojar a más menores o si piensa crear recursos nuevos, y en el caso de que piense en crear recursos nuevos, en qué localidades va a crearlos", ha resumido Sayas.

El PP también ha solicitado información sobre el número de plazas disponibles en la Comunidad para atender a los menores migrantes y cuál es el número de menores adicionales que Navarra puede acoger sin crear nuevos recursos. Además, desea conocer "cómo piensa financiar todo esto, o si es que Navarra pretende abrir nuevos centros o recursos para trasladar a menores que han entrado ilegalmente en Ceuta y en qué localidades piensa hacerlo". "La realidad es que Navarra está colapsada en sus centros de menores, no puede alojar a un menor migrante más. No tenemos recursos para hacer esto con una mínima dignidad", ha señalado Sergio Sayas.