El PPN plantea 24 enmiendas a la ley foral de Juventud para convertir en "útil" una norma "ideológica y burocrática"

Lla portavoz de Juventud del Partido Popular de Navarra, Maribel García Malo, el presidente de NNGG de Navarra, Carlos Jiménez, y el secretario general de la organización juvenil del PPN, David Diago - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Navarra ha presentado 24 enmiendas al proyecto de ley foral de Juventud y Justicia Intergeneracional presentado por el Gobierno foral, con el objetivo de "convertir una ley ideológica y burocrática en una ley útil, que es lo que necesitan" los jóvenes.

Así lo han indicado este viernes en una rueda de prensa la portavoz de Juventud del Partido Popular de Navarra, Maribel García Malo, el presidente de NNGG de Navarra, Carlos Jiménez, y el secretario general de la organización juvenil del PPN, David Diago.

Según ha afirmado Maribel García Malo, esta es una "mala ley" por tres cuestiones. En primer lugar, es una norma que "antes incluso de salir adelante", ya "aparece viciada porque los propios servicios técnicos que la deberían avalar ya dicen que es una mala ley".

En concreto, ha señalado que el informe elaborado por el Servicio de Secretariado de Gobierno, Relaciones Institucionales y Acción Normativa "advierte de invasiones competenciales, de duplicidades, de inseguridad jurídica, de exceso de organismos y una arquitectura administrativa sobredimensionada que, lejos de facilitar la participación de los jóvenes, puede hacerla más compleja". "Antes de entrar en vigor ya ha recibido una enmienda a la totalidad de sus propios servicios jurídicos", ha criticado.

En segundo lugar, García Malo ha considerado que "introduce una importante carga ideológica en cuestiones que nosotros entendemos que deberían abordarse desde el consenso, la neutralidad institucional y la búsqueda de soluciones concretas". Según ha explicado, el PP ha presentado una enmienda relativa a la memoria democrática porque la propuesta del Gobierno "tiene un sesgo ideológico muy preocupante, hasta el punto de que si no se aprueba nuestra enmienda, nosotros no podremos seguir adelante con el debate de esta ley".

A su juicio, es "preocupante" que "el Gobierno, en este proyecto de ley, habla de 'trasladar a los jóvenes el conocimiento de la realidad histórica de Navarra vinculado a la violencia, y en particular a la represión franquista', y no menciona en ningún caso el terrorismo de ETA".

De esta forma, el PP plantea en su enmienda modificar el texto y recoger que 'el departamento competente promoverá entre las personas jóvenes el conocimiento riguroso de la historia contemporánea de Navarra y de España, el respeto a la dignidad de todas las víctimas y los valores de libertad, democracia, convivencia y cultura de paz. Las actuaciones incluirán el rechazo a cualquier tipo de dictadura y de represión política, además del terrorismo de ETA y de cualquier otra forma de terrorismo, violencia política o persecución ideológica'. "Si no se aprueba, a partir de ahí terminará nuestra negociación para apoyar esta ley", ha advertido.

En tercer lugar, ha remarcado que es "habla mucho de jóvenes pero no aborda sus problemas". Según García Malo, "está muy bien la participación", pero "sus preocupaciones de verdad no se centran en crear nuevos órganos consultivos". "Lo que les preocupa de verdad es que cada vez les cuesta más emanciparse, que acceder a una vivienda sea casi imposible, encadenar contratos temporales o empleos precarios, cobrar salarios que dificultan construir un proyecto de vida, su salud mental, las adicciones, la soledad y la incertidumbre sobre su futuro. Y lo que echamos en falta en esta ley es precisamente esto, esta ambición por responder a estos problemas reales", ha dicho.

MEDIDAS CONCRETAS PLANTEADAS POR EL PPN

Por su parte, Carlos Jiménez ha añadido que "discrepamos de algunas de sus prioridades, especialmente desde un punto de vista ideológico". "Nosotros defendemos una política de juventud que respete la libertad personal, que reconozca el esfuerzo y que apoye las distintas formas de emprender en esta comunidad, además del desarrollo de un proyecto familiar", ha apuntado.

Según ha añadido, "proponemos que la ley reconozca de manera literal el esfuerzo, el mérito, el talento y la responsabilidad personal, y que garantice la libertad de conciencia y unos servicios públicos, destinados a los jóvenes, ideológicamente neutrales".

Respecto a educación, plantean "que se garantice la libertad de enseñanza, la autonomía de los centros y el pluralismo educativo dentro de la legislación vigente". "Proponemos simplificar los órganos que prevé la ley, evitar que se dupliquen funciones y dar más voz a los jóvenes", ha manifestado.

En cuanto a la salud mental, el proyecto "ya incluye medidas, lo cual nos alegra y celebramos, pero proponemos reforzarlas para detectar los problemas cuanto antes, ofrecer atención a tiempo y garantizar que quienes necesitan ayuda reciban un seguimiento continuado". Además, plantean "prestar especial atención a la prevención del suicidio". "Para ello, proponemos coordinar a los centros de salud, los servicios de salud mental, los centros educativos y los servicios sociales y publicar cada año cuánto se tarda en recibir atención y qué resultados se obtienen por edad y territorio", ha dicho.

Por otro lado, ha explicado que el Gobierno de Navarra "plantea un artículo centrado en promover el euskera", y "nosotros proponemos sustituirlo por una garantía de los derechos lingüísticos de todos los jóvenes conforme a la legislación". "Defendemos la pluralidad lingüística navarra, pero también que ninguna lengua se convierta en imposición para nadie", ha reivindicado.

Finalmente, David Diago ha criticado que el Gobierno propone "una ley de consejos, comisiones y observatorios", mientras que el PPN plantea una ley "con medidas concretas". "Planteamos menos anuncios y burocracia, y más soluciones y oportunidades", ha manifestado.

En empleo, "queremos que la ley obligue al Gobierno a actuar, que ayude a los jóvenes a conseguir su primer empleo, con prácticas y formación que sirvan de verdad". "Que luche contra la precariedad y que apoye a quien se atreve a emprender, sea autónomo, una pyme o una empresa familiar, con asesoramiento, con financiación y, sobre todo, con menos papeleo", ha apuntado.

En vivienda, proponen avales para la compra de la primera vivienda, además de apostar por "más vivienda protegida a precios asequibles y acuerdos con promotores, cooperativas, propietarios y ayuntamientos para que haya más casas".

Por otro lado, "queremos ayudar a los jóvenes a que quieran formar una familia, que puedan conciliar, que tengan apoyo en la crianza y que tengan prioridad en vivienda si tienen hijos". "Y en nuestros pueblos lo que queremos es que las casas vacías vuelvan a habilitarse, que se puedan rehabilitar, que los negocios y las explotaciones pasen de los padres a los hijos, que quien quiera quedarse en el pueblo pueda hacerlo", ha manifestado.