El PPN propone una comisión de investigación sobre Davalor en el Parlamento foral

UPN afirma que la apuesta por Davalor "es una decisión personal del vicepresidente y queremos que las responsabilidades sean personales"

El Partido Popular de Navarra ha propuesto la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento foral sobre Davalor Salud, compañía a la que la sociedad pública Sodena ha concedido varios préstamos participativos y que recientemente entró en concurso de acreedores.

La iniciativa se votaría el lunes que viene en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, tiempo en el que PPN necesitará recabar el apoyo de al menos otro grupo parlamentario para poder registrarla, cosa que los 'populares' confían en conseguir.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado en declaraciones a los periodistas, al término de la Mesa y Junta de este lunes, que con Davalor "ha ocurrido lo que muchos nos temíamos y lo que veníamos denunciando y avisando, que la empresa no iba bien y que no paraban de meter fondos públicos". "El Gobierno siguió invirtiendo en ella. Esto ha sido una obcecación clara del vicepresidente Manu Ayerdi y cuando venga aquí se encogerá de hombros y dirá que se ha equivocado", ha indicado.

También ha sido crítico el portavoz de UPN, Javier Esparza, quien ha manifestado que la apuesta por Davalor "es una decisión personal del vicepresidente y queremos que las responsabilidades sean personales". "No puede ser que aquí parezca que no pasa nada, no ha habido informes de ningún tipo y aquí el vicepresidente no tiene nada que decir", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, no ha concretado cuál será el voto de su coalición a la posible puesta en marcha de esta comisión de investigación. "Tenemos tiempo para decidir qué hacemos, si investigamos únicamente Davalor o si también promovemos que se investiguen actuaciones fallidas de Sodena a lo largo del tiempo, como inversiones en EHN o en Caviar Per Se", ha afirmado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha manifestado que su grupo "no tiene inconveniente" en apoyar esta comisión y ha planteado que el Gobierno "tiene que tener absoluta transparencia y no tiene que tener inconveniente en dar las explicaciones que ya ha dado hasta la saciedad". Sí ha precisado, no obstante, que no firmará la petición del PPN.