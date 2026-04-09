El PPN propone que la renta garantizada sea un "complemento" del IMV y se centre en la "inserción laboral"

Archivo - El secretario general del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Navarra (PPN) registrará la semana que viene en el Parlamento foral una propuesta para cambiar el modelo de la renta garantizada, de manera que esta prestación sea un "complemento" al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ponga el foco en la "inserción laboral".

Así lo ha avanzado este jueves en rueda de prensa el secretario general del partido, Sergio Sayas, quien ha asegurado que el actual modelo de renta garantizada está "fracasado" y "obsoleto" ya que, ha afirmado, "ahora mismo el Gobierno de Navarra está dando dinero, en muchos casos sin ningún control, a gente que en muchas ocasiones lo que quiere es no dar un palo al agua". Además, ha asegurado que está produciendo un "efecto llamada evidente".

Así, ha destacado que desde que está en vigor la actual renta garantizada, la pobreza en Navarra "ha aumentado un 28%, a pesar de tener una de las ayudas más altas de todo el país". Por otro lado, ha indicado que "la Policía Foral dice que el 76% de las rentas garantizadas que se están dando en esta comunidad tienen incumplimientos".

Asimismo, ha resaltado que, mientras que en 2012, "en el peor momento de la crisis económica", se "estaba dando 30 millones en renta garantizada", actualmente, "con un crecimiento superior al 2,5%, estamos dando 111 millones en renta garantizada más 60 millones en IMV". Además, Sayas ha señalado que "el 12% de extranjeros que en España están cobrando una renta lo están haciendo en Navarra", lo que representa, ha dicho, "siete veces más de lo que nos correspondería por población".

Así pues, la propuesta del PPN concibe la renta garantizada como un "complemento" al Ingreso Mínimo Vital (IMV), al considerar que esta segunda prestación ya cubre la función de "ayuda de supervivencia", permitiendo enfocar la renta garantizada en la "inserción social y laboral". Asimismo, el modelo de los 'populares' contempla unos requisitos "más estrictos y amplios" y obligaciones "más claras y resultados más eficaces".

Así, para percibir la renta garantizada será necesario previamente haber solicitado y tener concedido el IMV. Además, los requisitos serán estar en edad laboral, estar inscrito en el Servicio Navarro de Empleo (SNE) y tener al menos cuatro años de residencia "legal y efectiva" en la Comunidad foral. Asimismo, los perceptores que tengan hijos tendrán la obligación de escolarizarlos.

El beneficiario de esta ayuda deberá someterse "desde el minuto uno" a dos evaluaciones por parte de los servicios sociales y el SNE. Posteriormente, se le asignará un "perfil", que deberá estar terminado en 30 días, y un "gestor individual" que le hará un "itinerario de inserción social y laboral" que incluirá acciones formativas, de inclusión social y laboral así como ofertas de trabajo o entrevistas de trabajo.

En este sentido, quien reciba la renta garantizada tendrá la obligación de firmar un contrato "por el que se compromete a cumplir ese itinerario". En el caso de no cumplir este contrato o el itinerario, se dejará de recibir "automáticamente" la renta garantizada. "El Gobierno de Navarra no puede ser un cajero automático para dar dinero sin control a quien no tiene ninguna intención de trabajar" sino que la renta garantizada "tiene que ser una ayuda fuerte a aquel que necesita encontrar un empleo" y, a la vez, "un freno al fraude", ha defendido Sayas.

En respuesta a preguntas de los periodistas, ha indicado que la futura ley contemplará excepciones para mayores de 65 años y itinerarios específicos para menores de 25, aunque ha precisado que esos detalles se concretarán cuando se registre el texto.