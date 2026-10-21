Premiado un estudio del SNS-O sobre el uso adecuado de antibióticos en el Congreso Nacional de la SEMERGEN

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PAMPLONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El trabajo titulado 'Impacto de la intervención de los equipos PROA comunitarios en la optimización del tratamiento de la faringoamigdalitis estreptocócica: estudio de intervención antes-después', ha sido galardonado con el segundo premio al mejor artículo original en el congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), celebrado recientemente en Santiago de Compostela. Los PROA son los Programas de Optimización de Uso de Antibióticos que se llevan realizando en Atención Primaria en Navarra desde el 2018.

El estudio, que evalúa el efecto de dichos programas en el tratamiento de la faringoamigdalitis en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, lo han realizado los profesionales del Servicio de Asesoría e Información del Medicamento y el Servicio de Microbiología. Uno de los mayores logros del estudio es la reducción en un 47% en el uso de amoxicilina/clavulánico, antibiótico que tiene un alto impacto en la generación de resistencias. Asimismo, cayó "drásticamente" el empleo de otros antibióticos no recomendados como cefuroxima o levofloxacino, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El estudio aporta evidencia sobre cómo la formación impartida a los profesionales de medicina y enfermería de Atención Primaria sobre el adecuado uso de antibióticos ha mejorado la adecuación de los tratamientos utilizados para la faringoamigdalitis.

AUMENTA LA UTILIZACIÓN DE LOS TEST DE DETECCIÓN DEL ESTREPTOCOCO

Según explica Andrea Rodríguez, farmacéutica del Servicio de Asesoría e Información del Medicamento y autora principal del artículo, "se ha conseguido la optimización del registro y uso de pruebas diagnósticas. En concreto, el registro de test rápidos de detección del estreptococo, bacteria que causa faringitis, en la historia clínica informatizada en Navarra creció de un 10% a un 38%". También se ha mejorado la utilización del test, "el mayor conocimiento de los criterios de sospecha clínica permitió que la tasa de positividad global del test aumentara del 29% al 40%".

"En los pacientes a quienes se realizó el test y fue positivo, el uso de la penicilina (tratamiento de primera elección) creció del 49% al 65%. Si contamos además el uso de amoxicilina (de segunda elección), un 90% de los tratamientos eran adecuados", indica la autora del estudio.

La implantación e impulso de estos equipos PROA comunitarios en los centros de Atención Primaria de Navarra ha demostrado que "la formación continuada y la mejora de las herramientas digitales de la historia clínica informatizada son un modelo eficaz, reproducible y de gran relevancia clínica. El galardón otorgado por SEMERGEN respalda las iniciativas de la Comunidad Foral orientadas a optimizar la prescripción de antimicrobianos en el ámbito comunitario", concluye Andrea Rodríguez.