Premio Navarra de Colores para Chaimae Hainan por su labor de acompañamiento jurídico a la población migrante

Entrega del Premio Navarra de Colores. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha encabezado este viernes el acto de entrega del Premio Navarra de Colores a la abogada Chaimae Hainan, de la que ha destacado su "compromiso social, su acompañamiento jurídico a la población migrante y su sensibilidad hacia las personas que viven situaciones de mayor vulnerabilidad". Original de Guelmim (Marruecos) Hainan ha acompañado a cientos de personas migrantes en sus trámites de residencia, nacionalidad y reagrupación familiar, y ha impartido formación relacionada con el examen de nacionalidad y los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

Durante la entrega, la presidenta ha defendido la diversidad "como base misma de nuestra fortaleza como proyecto político", y ha querido anunciar también la creación de una comisión interdepartamental para abordar el reto migratorio en Navarra. Como ha explicado, la iniciativa, prevista para enero, tiene el objetivo de "promover la convivencia social e integración plena de las personas migrantes mediante la coordinación de políticas públicas que garanticen la inclusión, la convivencia pacífica y la cohesión social".

Así, ha detallado, la comisión se centrará en fomentar la inserción laboral de las personas migrantes como "elemento dinamizador de la economía, pero también buscará la integración el ámbito educativo y social y la lucha contra la discriminación". Ha destacado con esto la importancia de "tender puentes, no muros", en una tarea que, ha considerado, "nos interpela a todos y todas".

En su intervención, Chivite ha agradecido también a los 141.000 navarros que, habiendo nacido "fuera de nuestras fronteras", han elegido la Comunidad "como tierra donde prosperar", tanto a nivel colectivo como individual. "No me refiero solo a las condiciones materiales", ha especificado, "sino a prosperar como sociedad, como proyecto político, y como lugar donde ser más felices". En este sentido, ha defendido que la pluralidad "hace sociedades más resilientes, mejor preparadas y más fuertes".

En el acto, la presidenta ha estado acompañada también por la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, quien ha valorado en su intervención la trayectoria de Chaimae Hainan. "Con tus 27 años, has hecho más por el bienestar de las gentes de esta tierra que la mayoría de los que somos navarros desde hace diez generaciones", ha destacado.

RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS

El premio Navarra de Colores, como ha explicado la presidenta, "reconoce a las personas o entidades que destacan por representar los valores de convivencia intercultural y lucha contra el racismo y la xenofobia, así como las iniciativas que resaltan la convivencia y la diversidad cultural como factor de desarrollo para Navarra".

Tras recibir el reconocimiento, Chaimae Hainan ha señalado a sus padres como principal inspiración, que le enseñaron que "ayudar no es algo extraordinario, sino una forma natural de estar en este mundo, algo innato al ser humano". Además de compartir esta distinción con el Servicio Jurídico de Ikaskide y con la Asociación Juvenil Al-Rissala, ha remarcado que el compromiso social "no es algo puntual: es una actitud constante, una forma de entender la vida, de poder ayudar a otras personas y de iniciar esa semilla para que también sean puente para ayudar a otras personas".

Hainan ha finalizado su discurso destacando que "vivimos en una Navarra de colores", y que "solo desde el respeto, desde la empatía y, sobre todo, desde la justicia social podemos construir una Navarra más igualitaria y más humana".

Durante el acto se han realizado además la entrega de un accésit a Joy Ogbeide, mediadora intercultural en Acción Contra la Trata, y miembro de la asociación 'Las Poderosas', y también a Fatiha Sahraqui, pilar en la comunidad educativa del del CP Buztintxuri IP y enlace entre las familias y la escuela.

Asimismo, se ha llevado a cabo una mención especial a la Fundación Gaztelan, que ha sido reconocida por su destacada implicación en la promoción de la convivencia intercultural, su apoyo continuado a personas jóvenes en situación vulnerable y su labor de acompañamiento social.

Por otra parte, se han entregado los siguientes reconocimientos en áreas específicas: Unai Esparza, referente en mentoría social, ha recibido la distinción 'Profesional de Colores'; el Club La Única Rugby Taldea, por su apoyo solidario a jugadores y jugadoras migrantes, ha sido reconocido con el galardón 'Deporte de Colores'; finalmente, el premio 'Escuela de Colores' se ha entregado al centro Agoizko San Migel IP - DBHI / CP San Miguel - IESO, y se ha condecorado también a la asociación Salam Gaza Nafarroa con el distintivo 'Asociación de Colores', por su labor humanitaria y de defensa de derechos humanos.

La presidenta ha considerado todos estos premios como "merecidos y necesarios", y como una muestra de que la sociedad civil navarra "está movilizada y apoya de forma muy mayoritaria la convivencia ente diferentes". En esta línea, ha recordado la importancia de luchar contra el señalamiento y la deshumanización impulsada por aquellos que quieren "inocular odio".

"Diferentes somos todos y todas", ha incidido Chivite, "las mujeres, los inmigrantes, los homosexuales, los ecologistas, los hombres que no encajan en sus estrechas mentalidades". Así, ha reivindicado que se trata de "una misión de todas y de todos, sin navarros ni navarras de primera o de segunda categoría".

Por su parte, la vicepresidenta Alfaro ha defendido durante su intervención la aportación de los navarros de origen migrante, frente al "miedo al diferente, el odio al extranjero y la criminalización de la migración como fuente de todos los problemas que sufre la sociedad". Ha apelado así a su "aportación decisiva e insustituible" a la economía navarra, pero también "la aportación cultural, a la mezcla que siempre ha sido el motor fundamental de las sociedades más avanzadas".

REFERENTE EN LA ASESORÍA LEGAL Y EN EL VOLUNTARIADO

Chaimae Hainan llegó a La Rioja cuando contaba con seis años, y cuando cumplió la mayoría de edad se trasladó a Pamplona, donde reside en la actualidad, para estudiar derecho en la Universidad Pública de Navarra.

Desde joven, Hainan ha estado vinculada a iniciativas sociales y comunitarias, ofreciendo charlas voluntarias sobre la Ley de Extranjería en la Casa de la Juventud de Pamplona y en Itaka Escolapios. Participa también semanalmente en el reparto de comida en las mezquitas de San Jorge y la Milagrosa, y es además voluntaria en el servicio jurídico de Ikaskide (también de la Fundación Itaka Escolapios), donde ayudado a muchas personas migrantes en diversos trámites legales.

Ha colaborado además en la puesta en marcha del taller ocupacional 'Costura Poderosa,', junto a la Fundación ARPA y Acción Contra la Trata.