Presentada la oferta renovada de los cursos de verano de las universidades navarras, con 42 formaciones

Presentación de los cursos. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha presentado la oferta renovada de los cursos de verano de los cuatro centros universitarios navarros: Universidad Pública de Navarra (UPNA), Universidad de Navarra (UNAV), y los centros asociados de la UNED en Pamplona y Tudela. Se trata de la 26ª edición de este ciclo y en ella se ofertan 42 nuevas formaciones.

El programa se ha expuesto en una rueda de prensa celebrada en la Universidad de Navarra, donde el consejero García ha agradecido "la colaboración del conjunto del ecosistema universitario navarro" para "ofrecer propuestas diversas, plurales y gratuitas".

Además, ha subrayado que "estos cursos de verano acercan la universidad a la ciudadanía, brindando la oportunidad de extender el conocimiento a la población sobre temas actuales con una mirada académica".

En la presentación también han intervenido la vicerrectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra, Rosalía Baena; la vicerrectora de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social de la Universidad Pública de Navarra, Begoña Pérez Eransus; la coordinadora de Extensión Universitaria de UNED Pamplona, María Cardero; y el director de UNED Tudela, Luis Fernández.

La conferencia inaugural tendrá lugar el próximo 26 de mayo a las 19 horas en el Civivox Condestable de Pamplona, en la que el doctor en Literatura Hispánica, Antonio Basanta, hablará sobre la importancia de la lectura en la sociedad contemporánea en una charla basada en su libro 'Leer contra la nada'.

El resto del programa, que se desarrollará entre los meses de junio y septiembre, incluye cursos que abordan temáticas sociales, como los discursos de odio, las nuevas democracias y ultraderechas digitales y los discursos de odio en la juventud; educativas, como la educación inclusiva y la crianza consciente, el ciberacoso o la ciberdelincuencia; culturales, como el arte como laboratorio o la sugestión mediante la música; y científicas, como el eclipse solar total que podrá verse en el sur de Navarra el próximo 12 de agosto.

Además, entre la amplia oferta de charlas, se pueden encontrar cuatro en euskera: 'Errealitatearen eta irudikatutakoaren artean: Sorginak denboran zehar', 'Sinetsi ala ez: gezurra eta manipulazioa sare-gizartean', 'Arantxa Urretabizkaiaren azken etxea, edo zahartzaroa baikortasunez eta ahaldunduta bizitzeaz' y 'Poesia laino batekin'. Asimismo, además de en las distintas sedes de los cuatro centros universitarios, algunos cursos tendrán lugar en localidades como Roncal, Ujué, Lerín, Arellano, Pitillas y Olite.

Este ciclo está financiado con 100.000 euros procedentes del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital. La información sobre los cursos y la realización de las inscripciones se encuentran en los portales de cada universidad y en la web cursosdeverano.navarra.es, a la cual se puede acceder desde este viernes.